男持10公分水果刀在北車附近揮舞 北檢聲請強制安置獲准

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

李姓男子2月22日持刀在台車站內揮舞引發民眾恐慌，警方獲在新北市林口區查獲李男，李男供稱犯案動機「只是把刀拿出來看一下」，被依恐嚇公眾危安罪送辦，台北地檢署複訊後認為，有事實足認李男行為時，因精神障礙或其他心智缺陷，因此向法院聲請暫時安置，法院今天傍晚裁准，李男將被隔離，送往特定精神醫療院所治療。

檢方指出，暫行安置並非以保全被告到案或保全證據為目的，與羈押有所不同，目的是為了兼顧刑事被告醫療需求、程序權益保障及社會安全之防護，以完善社會安全網，可及於刑事程序的每一個階段。

檢方調查，2月22日下午1點左右，警方獲報有人在台北車站內持刀揮舞，警方到場未發現異狀，調閱監視器過濾，發現李男在穿越中正區公園路、許昌街口時，曾手持1把長約10公分的水果刀揮舞，嚇壞不少路人，捷運警察、鐵路警察及分局員警追查男子行蹤，隔天上午在新北市林口查獲到案。

據調查，李男（50歲）平時居無定所，是經常遊蕩台北車站周遭的街友，包括水果刀在內，生活用品總是隨身攜帶在身上，他被捕時聲稱，當時就「只是把刀拿出來看一下」，檢方認為他行為時有精神障礙或其他心智缺陷，已達不能辨識違法或無法控制行為的程度，決定聲請強制安置。

李姓男子本月22日手持長約10公分水果刀，行走在台北市鬧區街頭，嚇壞不少路人。圖／警方提供
台北車站 保全

