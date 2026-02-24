男子在北捷信箱留言殺人與火災！檢方聲請暫時安置 時間可達6月

高雄鄭姓男子涉在台北捷運公司官網信箱通報留言，提及「殺人」、「火災」等字眼，以致北捷立即調度列車停靠松山站，警方獲報清查未發現有民眾受傷，進一步調查得知鄭男是慣犯，長期在網路留言引發恐慌，警方今持拘票將鄭男拘提到案，台北地檢署複訊後，認為鄭男犯罪嫌重大，向法院聲請暫行安置，預計晚間9點開庭。

檢方指出，檢方如聲請羈押，僅能預防鄭男短期內不再犯，且時間只有2個月，但若聲請暫行安置獲准，不僅可讓鄭男與社會隔離6個月，還能讓鄭男接受矯治，有保障被告醫療與訴訟權益，會比羈押效果來的好。

2021年9月間，屏東高樹鄉發生震驚全台的超商女店員遭挖眼案，楊姓思覺失調症患者因不滿被勸導戴口罩及吸菸，徒手攻擊潘姓女店員臉部並挖眼，導致其嚴重受傷，楊男後來被最高法院判處5年徒刑定讞、發監執行。

由於此事件引發社會高度關注，立法院三讀修編刑事訴訟法「暫行安置」條文，專門適用於患有精神疾病的被告。

現行刑事訴訟法一二之一條第一項規定，被告經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，且有事實足認為刑法第十九條第一項、第二項之原因可能存在，而有危害公共安全之虞，並有緊急必要者，得於偵查中依檢察官聲請，或於審判中依檢察官聲請或依職權，先裁定諭知六月以下期間，令入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，施以暫行安置。

同法第3項規定，暫行安置期間屆滿前，被告經法官訊問後，認有延長之必要者，得於偵查中依檢察官聲請，或於審判中依檢察官聲請或依職權，以裁定延長之，每次延長不得逾六月，並準用第一百零八條第二項之規定。但暫行安置期間，累計不得逾五年。