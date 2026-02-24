台北車站「亮刀」閒晃引恐慌...他精神恍惚危害公安 法院裁准暫時安置

快訊

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

李姓男子日前持刀在台北車站閒晃，引發民眾恐慌，警方調閱監視器在新北市林口區查獲李到案，李稱「只是把刀拿出來看一下」，全案依恐嚇公眾危安罪嫌送辦，台北地檢署今複訊後向法院聲請暫時安置，台北地方法院開庭後裁准李暫時安置於醫院。

台北市警中正一分局2月22日獲報，台北車站內有男子持刀揮舞，員警到場未發現異狀，經調閱監視器畫面過濾鎖定男子在中正區公園路、許昌街口時，疑短暫手持1把長約10公分的水果刀，捷運警察、鐵路警察及分局員警追查男子行蹤，翌日上午10時許，在新北林口查獲李到案，依恐嚇公眾危安罪送辦。

李到案後稱「只是剛好把刀拿出來看一下而已」，沒有與人發生衝突，經製作警詢筆錄後，24日上午移送北檢複訊。檢方複訊後，認為李犯罪嫌疑重大，且有事實足認曾多次持刀。

檢方認為，李精神恍惚，有危害公共安全之虞，依刑事訴訟法第121之1條規定向法院聲請暫時安置，令入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，施以暫行安置。台北地院今開庭後，法院認為有必要安置而裁定准許。

李姓男子在台北市中正區公園路、許昌街持刀（紅圈）過路引起恐慌，檢方複訊後向法院聲請暫時安置獲准。圖／警方提供
監視器 台北車站

影／年初五毒駕自撞翻覆棄車逃逸 警方追到土城查獲左輪手搶和毒品

新北市五股區在大年初五清晨發生翻車交通事故，肇事駕駛竟馬上攔計程車逃離現場，警方追到土城逮捕52歲男子，從他身上和住處搜...

男恐嚇北捷揚言殺人、火災 恐嚇公眾罪拘提到案移送複訊

一名男子涉嫌在台北捷運公司官網信箱通報留言提及「殺人」、「火災」等字眼，北捷行控中心立即調度列車停靠松山站，警方清查後未...

台中夫妻當4幼子面猛吸毒宛如被關毒氣室 社會局曝孩子現況

台中一對夫妻育有4名年幼兒女，他們為貪圖吸食安非他命愉悅感直接在小孩面前吞雲吐霧，和家長共處一室、密閉環境下，4個孩童被...

嘉義深夜驚魂男持刀鬧超商 警獲報壓制強制送醫

嘉義市某超商本月22日深夜發生持刀滋擾案，有名40多歲洪姓男子持其他超商繳費收據要求退款，與店員發生口角後涉嫌亮刀威脅，...

情侶檔租屋販毒 警破毒窟另捕3通緝犯

高雄洪姓男子租屋涉嫌販毒，警方查出他的住處，架梯攻堅，逮捕他與女友和3名同夥，以及前去買毒品的3名男子，發覺他的3名同夥...

