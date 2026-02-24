台北車站「亮刀」閒晃引恐慌...他精神恍惚危害公安 法院裁准暫時安置
李姓男子日前持刀在台北車站閒晃，引發民眾恐慌，警方調閱監視器在新北市林口區查獲李到案，李稱「只是把刀拿出來看一下」，全案依恐嚇公眾危安罪嫌送辦，台北地檢署今複訊後向法院聲請暫時安置，台北地方法院開庭後裁准李暫時安置於醫院。
台北市警中正一分局2月22日獲報，台北車站內有男子持刀揮舞，員警到場未發現異狀，經調閱監視器畫面過濾鎖定男子在中正區公園路、許昌街口時，疑短暫手持1把長約10公分的水果刀，捷運警察、鐵路警察及分局員警追查男子行蹤，翌日上午10時許，在新北林口查獲李到案，依恐嚇公眾危安罪送辦。
李到案後稱「只是剛好把刀拿出來看一下而已」，沒有與人發生衝突，經製作警詢筆錄後，24日上午移送北檢複訊。檢方複訊後，認為李犯罪嫌疑重大，且有事實足認曾多次持刀。
檢方認為，李精神恍惚，有危害公共安全之虞，依刑事訴訟法第121之1條規定向法院聲請暫時安置，令入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，施以暫行安置。台北地院今開庭後，法院認為有必要安置而裁定准許。
