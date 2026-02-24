男子台北車站附近持刀 北檢聲請暫行安置獲准

台北車站附近22日傳出有人持刀，警方昨天逮捕涉案的李姓男子，今天上午移送北檢複訊。檢察官認為李男行為時疑有精神障礙的原因存在，向台北地方法院聲請暫行安置獲准。

台北市警察局中正一分局22日下午接獲110報案，稱有民眾在台北車站持刀，獲報後啟動快打部隊到場，警員到場時涉案民眾已離開現場。

警方擴大調閱附近監視器畫面，掌握李男在通過公園路、許昌路口時，把約10公分長的水果刀持於手中，過程中未揮舞或與民眾發生衝突，且無攻擊人。李男行經許昌街17號前把水果刀收回背包內，現場無人受傷。

警方蒐集相關事證後，向台北地檢署聲請拘票，在新北市林口區逮捕李嫌，今天上午移送北檢偵辦。

檢察官訊問後，認為李男涉犯恐嚇公眾罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有刑法行為時有精神障礙等原因可能存在，而有危害公共安全之虞，並有緊急必要，因此依刑事訴訟法規定向台北地方法院聲請暫行安置獲准。