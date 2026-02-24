快訊

台股3萬5000點穩了？台積電盤後鉅額交易驚見2073元歷史天價

私服上班全直擊 王建民「飄髮」撞臉SJ金希澈！韓媒也轉發

萬元外套退貨不成…她遭「肉搜IG」網怒轟噁心 知名服飾品牌回應

男子台北車站附近持刀 北檢聲請暫行安置獲准

中央社／ 台北24日電

台北車站附近22日傳出有人持刀，警方昨天逮捕涉案的李姓男子，今天上午移送北檢複訊。檢察官認為李男行為時疑有精神障礙的原因存在，向台北地方法院聲請暫行安置獲准。

台北市警察局中正一分局22日下午接獲110報案，稱有民眾在台北車站持刀，獲報後啟動快打部隊到場，警員到場時涉案民眾已離開現場。

警方擴大調閱附近監視器畫面，掌握李男在通過公園路、許昌路口時，把約10公分長的水果刀持於手中，過程中未揮舞或與民眾發生衝突，且無攻擊人。李男行經許昌街17號前把水果刀收回背包內，現場無人受傷。

警方蒐集相關事證後，向台北地檢署聲請拘票，在新北市林口區逮捕李嫌，今天上午移送北檢偵辦。

檢察官訊問後，認為李男涉犯恐嚇公眾罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有刑法行為時有精神障礙等原因可能存在，而有危害公共安全之虞，並有緊急必要，因此依刑事訴訟法規定向台北地方法院聲請暫行安置獲准。

台北車站 北檢

延伸閱讀

男子揚言在北捷車廂殺人 北檢聲請暫行安置

健身房學員涉裝定位器跟蹤騷擾教練 新北檢起訴

男恐嚇北捷揚言殺人、火災 恐嚇公眾罪拘提到案移送複訊

北車亮刀男恐嚇公眾罪送辦 檢方複訊後聲請暫時安置

相關新聞

影／年初五毒駕自撞翻覆棄車逃逸 警方追到土城查獲左輪手搶和毒品

新北市五股區在大年初五清晨發生翻車交通事故，肇事駕駛竟馬上攔計程車逃離現場，警方追到土城逮捕52歲男子，從他身上和住處搜...

台北車站「亮刀」閒晃引恐慌...他精神恍惚危害公安 法院裁准暫時安置

李姓男子日前持刀在台北車站閒晃，引發民眾恐慌，警方調閱監視器在新北市林口區查獲李到案，李稱「只是把刀拿出來看一下」，全案...

男恐嚇北捷揚言殺人、火災 恐嚇公眾罪拘提到案移送複訊

一名男子涉嫌在台北捷運公司官網信箱通報留言提及「殺人」、「火災」等字眼，北捷行控中心立即調度列車停靠松山站，警方清查後未...

台中夫妻當4幼子面猛吸毒宛如被關毒氣室 社會局曝孩子現況

台中一對夫妻育有4名年幼兒女，他們為貪圖吸食安非他命愉悅感直接在小孩面前吞雲吐霧，和家長共處一室、密閉環境下，4個孩童被...

嘉義深夜驚魂男持刀鬧超商 警獲報壓制強制送醫

嘉義市某超商本月22日深夜發生持刀滋擾案，有名40多歲洪姓男子持其他超商繳費收據要求退款，與店員發生口角後涉嫌亮刀威脅，...

情侶檔租屋販毒 警破毒窟另捕3通緝犯

高雄洪姓男子租屋涉嫌販毒，警方查出他的住處，架梯攻堅，逮捕他與女友和3名同夥，以及前去買毒品的3名男子，發覺他的3名同夥...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。