男子揚言在北捷車廂殺人 北檢聲請暫行安置

中央社／ 台北24日電

台北市警方昨天接獲北捷通報，有民眾揚言要在北捷殺人，今天凌晨在高雄逮捕涉案男子後移送北檢。檢察官複訊後，認為男子行為時疑有精神障礙的原因存在，向法院聲請暫行安置。

台北市警察局松山分局昨天晚間接獲台北捷運公司通報，指稱有民眾揚言要在北捷車廂內殺人。經北捷行控中心通報後，列車停靠於捷運松山站。

松山分局獲報立即派遣警力趕赴現場，並通知北市消防局協助。警消到現場查看後，未發現有人受傷，也查無民眾持有武器或其他危險物品的狀況。

警方調查，北捷行控中心接獲民眾透過台北捷運AI智慧客服內的通報欄位留下「殺人、火災」相關訊息，還有車廂編號及假姓名。

警方循線掌握，通報民眾為疑有多次謊報紀錄的36歲男子，昨天深夜報請檢察官核發拘票，今天凌晨2時許前往高雄拘提男子到案，下午移送台北地檢署偵辦。

檢察官訊問後，認為男子涉犯恐嚇公眾罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有刑法第19條第1項或第2項即行為時有精神障礙等原因可能存在，而有危害公共安全之虞，並有緊急必要，因此向法院聲請暫行安置。

刑事訴訟法第121-1條規定，被告經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，且有事實足認為刑法第19條第1項、第2項之原因可能存在，而有危害公共安全之虞，並有緊急必要者，得於偵查中依檢察官聲請，或於審判中依檢察官聲請或依職權，先裁定諭知6月以下期間，令入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，施以暫行安置。

台北捷運 檢察官 殺人

