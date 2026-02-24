男恐嚇北捷揚言殺人、火災 恐嚇危安罪拘提到案移送複訊
一名男子涉嫌在台北捷運公司官網信箱通報留言提及「殺人」、「火災」等字眼，北捷行控中心立即調度列車停靠松山站，警方清查後未發現民眾受傷。松山警分局報請台北地檢署指揮，今持拘票至高雄拘提男子到案，依恐嚇危安罪移送複訊。
今下午媒體記者問男子，為什麼要謊報？覺得好玩嗎？男子不發一語，在警方戒護下步入北檢複訊。
全案源於，北捷官網的通案案件系統2月24日接獲2件恐嚇訊息，針對特定班車提及「殺人」、「火災」等字眼，北捷立即調度列車停靠松山站，同步通知警消。警方清查特定班車及北捷松山站站體，均未發現異常，也無民眾受傷。
檢警查出，恐嚇訊息的來源曾多次謊報、恐嚇北捷，立即鎖定犯嫌身分，今凌晨2時許，持拘票南下高雄將人拘提到案。男子見警方上門配合偵辦，家屬也透露無奈，全案依恐嚇公眾危安罪嫌移送北檢複訊。
