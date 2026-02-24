快訊

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

蘋果3月發表會倒數！iPhone 17e四大升級搶先看：前鏡頭、採用動態島

台中夫妻當4幼子面猛吸毒宛如被關毒氣室 社會局曝孩子現況

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中一對夫妻育有4名年幼兒女，他們為貪圖吸食安非他命愉悅感直接在小孩面前吞雲吐霧，和家長共處一室、密閉環境下，4個孩童被迫長期吸入二手毒煙，最小孩子甚至出現發展遲緩，法院依對兒童傷害罪判夫妻均1年4月，可上訴。台中市社會局表示，目前4名孩子持續安置中。

檢警調查，夫妻明知吸食安非他命時，沒有將孩童隔絕在別地方，若共處一室可能導致對方吸入相當劑量的二手毒煙，他們卻貪圖方便自2023年起以每周3、4次頻率，於霧峰區、西屯區的租屋處內，直接在4個小孩面前吸毒。

檢警查出，夫妻更漠視租屋處內密閉，家長和4孩童處於同一空間，2人仍大肆吞雲吐霧，造成孩子都吸入毒煙足以妨害身心健全發育，對健康造成傷害。

後來因台中家防中心所屬社工師得知這對夫妻有吸毒，2024年1月2日主動採集其4個孩子的毛髮，經檢驗後呈現安非他命陽性反應，這才驚覺孩子們都被迫吸入毒煙，後經轉報警方查獲才曝光。

社會局表示，為維護兒少權益，家防中心依法告發並對父母提出獨立告訴；目前4名孩子持續安置中。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中一對夫妻在4個年幼孩子面前長期吸毒，導致幼童吸入大量毒煙累積體內，此為示意圖與本案無關。圖／報系資料照
台中一對夫妻在4個年幼孩子面前長期吸毒，導致幼童吸入大量毒煙累積體內，此為示意圖與本案無關。圖／報系資料照

夫妻 小孩 安非他命

延伸閱讀

影／年初五毒駕自撞翻覆棄車逃逸 警方追到土城查獲左輪手搶和毒品

台中毒夫妻猛抽安非他命...4幼子宛如被關毒氣室 法院直言：令人憐惜

男偶像驚傳持古柯鹼、大麻被捕！飯店群聚吸毒現行犯「演藝事業完蛋」

北市擴大臨托服務 社會局：2026年增這幾處量能

相關新聞

影／年初五毒駕自撞翻覆棄車逃逸 警方追到土城查獲左輪手搶和毒品

新北市五股區在大年初五清晨發生翻車交通事故，肇事駕駛竟馬上攔計程車逃離現場，警方追到土城逮捕52歲男子，從他身上和住處搜...

台中夫妻當4幼子面猛吸毒宛如被關毒氣室 社會局曝孩子現況

台中一對夫妻育有4名年幼兒女，他們為貪圖吸食安非他命愉悅感直接在小孩面前吞雲吐霧，和家長共處一室、密閉環境下，4個孩童被...

嘉義深夜驚魂男持刀鬧超商 警獲報壓制強制送醫

嘉義市某超商本月22日深夜發生持刀滋擾案，有名40多歲洪姓男子持其他超商繳費收據要求退款，與店員發生口角後涉嫌亮刀威脅，...

情侶檔租屋販毒 警破毒窟另捕3通緝犯

高雄洪姓男子租屋涉嫌販毒，警方查出他的住處，架梯攻堅，逮捕他與女友和3名同夥，以及前去買毒品的3名男子，發覺他的3名同夥...

影／首例！竹聯幫用坊間販售合法化學原料 合成喪屍煙彈 2人落網遭訴

竹聯幫陳姓男子等人遭刑事局掌握，涉利用空運、海運方式，進口三種可以合成「喪屍煙彈」依托咪酯的化學原料後，在桃園市、新竹縣...

台中毒夫妻猛抽安非他命...4幼子宛如被關毒氣室 法院直言：令人憐惜

台中一對夫妻育有4名年幼兒女，他們為貪圖吸食安非他命愉悅感直接在小孩面前吞雲吐霧，和家長共處一室、密閉環境下，4個孩童被...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。