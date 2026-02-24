台中夫妻當4幼子面猛吸毒宛如被關毒氣室 社會局曝孩子現況

台中一對夫妻育有4名年幼兒女，他們為貪圖吸食安非他命愉悅感直接在小孩面前吞雲吐霧，和家長共處一室、密閉環境下，4個孩童被迫長期吸入二手毒煙，最小孩子甚至出現發展遲緩，法院依對兒童傷害罪判夫妻均1年4月，可上訴。台中市社會局表示，目前4名孩子持續安置中。

檢警調查，夫妻明知吸食安非他命時，沒有將孩童隔絕在別地方，若共處一室可能導致對方吸入相當劑量的二手毒煙，他們卻貪圖方便自2023年起以每周3、4次頻率，於霧峰區、西屯區的租屋處內，直接在4個小孩面前吸毒。

檢警查出，夫妻更漠視租屋處內密閉，家長和4孩童處於同一空間，2人仍大肆吞雲吐霧，造成孩子都吸入毒煙足以妨害身心健全發育，對健康造成傷害。

後來因台中家防中心所屬社工師得知這對夫妻有吸毒，2024年1月2日主動採集其4個孩子的毛髮，經檢驗後呈現安非他命陽性反應，這才驚覺孩子們都被迫吸入毒煙，後經轉報警方查獲才曝光。

社會局表示，為維護兒少權益，家防中心依法告發並對父母提出獨立告訴；目前4名孩子持續安置中。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885