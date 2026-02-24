快訊

影／年初五毒駕自撞翻覆棄車逃逸 警方追到土城查獲左輪手搶和毒品

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區在大年初五清晨發生翻車交通事故，肇事駕駛竟馬上攔計程車逃離現場，警方追到土城逮捕52歲男子，從他身上和住處搜出許多毒品和改造左輪手槍，同時涉嫌毒駕，依毒品、槍砲、公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，葉姓男子上周六大年初五自土城區住處出發，打算開車回蘆洲老家探視長輩，清晨6時許途經五股區新五路二段，不明原因自撞翻覆立即棄車逃逸。

員警獲報趕抵找不到肇事駕駛，先測繪照相記錄並通知拖吊車排除事故現場，後續採證發現車內有司法文書，經比對確認駕駛身分為葉姓男子，監視器則拍到他從事故現場攔乘計程車逃離，在土城區中正路下車。

當天下午員警追到下車地點附近巷內葉男住處，從他身上搜出依托咪酯煙彈1支、海洛因1小包，接著在屋內查獲改造的史密斯威森M686左輪手槍1把、子彈4顆、海洛因4包共14.9公克、依托咪酯結晶9包共21.5公克、依托咪酯煙彈4顆、用過的海洛因針筒3支。

葉男警詢後被依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

葉姓男子毒駕途經五股自撞翻覆立即棄車逃逸，警方追到土城他的住處，查獲改造左輪手槍、依托咪酯和海洛因等毒品。記者林昭彰／翻攝
葉姓男子毒駕途經五股自撞翻覆立即棄車逃逸，警方追到土城他的住處，查獲改造左輪手槍、依托咪酯和海洛因等毒品。記者林昭彰／翻攝
新北市五股區新五路在大年初五清晨發生翻車交通事故，警方和救護人員趕抵找不到肇事駕駛，調查發現他棄車逃逸。記者林昭彰／翻攝
葉姓男子毒駕途經五股自撞翻覆立即棄車逃逸，警方追到土城他的住處，查獲改造史密斯威森M686左輪手槍1把、子彈4顆。記者林昭彰／翻攝
交通事故 毒品

