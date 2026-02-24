嘉義深夜驚魂男持刀鬧超商 警獲報壓制強制送醫

嘉義市某超商本月22日深夜發生持刀滋擾案，有名40多歲洪姓男子持其他超商繳費收據要求退款，與店員發生口角後涉嫌亮刀威脅，隨後趁隙逃離現場並在街頭遊蕩，引起民眾恐慌。警方接獲報案後展開追查，於垂楊路發現洪男，因其陳述過程情緒失控，由3、4名警員合力壓制並強制送醫。

警方表示，本案發生於2月22日晚上11時許，洪男走進超商聲稱遭多收錢，要求店員退還收據上的款項，店員解釋收據並非該店開立無法辦理，雙方發生衝突。洪男隨即掏出刀械揮舞，店員通報警方時，洪男已先行離去。隨後有民眾在社群平台發文示警。