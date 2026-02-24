快訊

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

蘋果3月發表會倒數！iPhone 17e四大升級搶先看：前鏡頭、採用動態島

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義深夜驚魂男持刀鬧超商 警獲報壓制強制送醫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市某超商本月22日深夜發生持刀滋擾案，有名40多歲洪姓男子持其他超商繳費收據要求退款，與店員發生口角後涉嫌亮刀威脅，隨後趁隙逃離現場並在街頭遊蕩，引起民眾恐慌。警方接獲報案後展開追查，於垂楊路發現洪男，因其陳述過程情緒失控，由3、4名警員合力壓制並強制送醫。

警方表示，本案發生於2月22日晚上11時許，洪男走進超商聲稱遭多收錢，要求店員退還收據上的款項，店員解釋收據並非該店開立無法辦理，雙方發生衝突。洪男隨即掏出刀械揮舞，店員通報警方時，洪男已先行離去。隨後有民眾在社群平台發文示警。

警方沿線追查並在垂楊路尋獲洪男。洪男面對警方詢問時坦承持刀，但在對話過程中突然情緒失控，現場警力隨即將其制伏。雖然超商店員表示暫不提出告訴，但因其行為涉及公共安全，警方於查扣刀械後將洪男強制送醫，並依恐嚇罪嫌函送法辦。

男子持他店收據硬要超商退款，嘉義警獲報追捕情緒失控男。圖／翻攝社會事件新聞影音
男子持他店收據硬要超商退款，嘉義警獲報追捕情緒失控男。圖／翻攝社會事件新聞影音

店員 超商 失控

延伸閱讀

台灣燈會嘉義登場 金門出動3巨型氣偶吸睛拚觀光

2026台灣燈會在嘉義 規劃7處萬格免費停車場

嘉義男深夜與超商店員口角亮刀揮舞 警依恐嚇送辦

東京晴空塔電梯急墜驚魂！20人受困近6小時獲救 一度評估「強行撬門」

相關新聞

影／年初五毒駕自撞翻覆棄車逃逸 警方追到土城查獲左輪手搶和毒品

新北市五股區在大年初五清晨發生翻車交通事故，肇事駕駛竟馬上攔計程車逃離現場，警方追到土城逮捕52歲男子，從他身上和住處搜...

台中夫妻當4幼子面猛吸毒宛如被關毒氣室 社會局曝孩子現況

台中一對夫妻育有4名年幼兒女，他們為貪圖吸食安非他命愉悅感直接在小孩面前吞雲吐霧，和家長共處一室、密閉環境下，4個孩童被...

嘉義深夜驚魂男持刀鬧超商 警獲報壓制強制送醫

嘉義市某超商本月22日深夜發生持刀滋擾案，有名40多歲洪姓男子持其他超商繳費收據要求退款，與店員發生口角後涉嫌亮刀威脅，...

情侶檔租屋販毒 警破毒窟另捕3通緝犯

高雄洪姓男子租屋涉嫌販毒，警方查出他的住處，架梯攻堅，逮捕他與女友和3名同夥，以及前去買毒品的3名男子，發覺他的3名同夥...

影／首例！竹聯幫用坊間販售合法化學原料 合成喪屍煙彈 2人落網遭訴

竹聯幫陳姓男子等人遭刑事局掌握，涉利用空運、海運方式，進口三種可以合成「喪屍煙彈」依托咪酯的化學原料後，在桃園市、新竹縣...

台中毒夫妻猛抽安非他命...4幼子宛如被關毒氣室 法院直言：令人憐惜

台中一對夫妻育有4名年幼兒女，他們為貪圖吸食安非他命愉悅感直接在小孩面前吞雲吐霧，和家長共處一室、密閉環境下，4個孩童被...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。