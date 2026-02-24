情侶檔租屋販毒 警破毒窟另捕3通緝犯

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄洪姓男子租屋涉嫌販毒，警方查出他的住處，架梯攻堅，逮捕他與女友和3名同夥，以及前去買毒品的3名男子，發覺他的3名同夥分別涉詐欺、毒品案正通緝中，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

警方追查供給洪姓男子（39歲）的源頭，因洪男不吐實，多月來警方查緝來源未果，今天發布逮捕洪男等8人的過程。

高雄市刑大表示，刑大偵八隊去年10月中偵辦多起毒品案，經分析相關資料，查知洪男利用通訊軟體涉嫌販毒，後來查出他利用高雄市鹽埕區及屏東縣萬丹鄉租屋，當成販毒場所，警方報請高雄地檢署檢察官簡婉如指揮偵辦，動員攻堅。

警方在洪男萬丹鄉租處，架梯由2樓翻窗進入，洪男等8人與紛往屋頂逃竄並躲藏於隔壁頂樓陽台，一一揪出，查扣毒品安非他命、依托咪酯液體、依托咪酯煙彈、電子磅秤、電子煙彈，並查出他洪男的3名同夥涉案通緝，將8人移送法辦。

高雄刑警大對隊表示，為防制毒品危害，透過建立社區反毒通報網，強力掃蕩社區毒犯及瓦解供毒網絡，去年查獲毒品重量較2024年增加518公斤，成長23.26%。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方逮捕涉嫌販毒的洪姓男子等人。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌販毒的洪姓男子等人。記者林保光／翻攝

