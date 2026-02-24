影／首例！竹聯幫用坊間販售合法化學原料 合成喪屍煙彈 2人落網遭訴

竹聯幫陳姓男子等人遭刑事局掌握，涉利用空運、海運方式，進口三種可以合成「喪屍煙彈」依托咪酯的化學原料後，在桃園市、新竹縣等地合成，檢警接獲情資後，去年2月間收網，帶回陳等2人，查扣搖頭丸、製毒原料等贓證物，初估毒品市價破百萬元，此案也是毒犯以合法化學原料合成喪屍煙彈的首例，桃園地檢署近日偵結，將陳姓、徐姓男子依毒品罪起訴。

刑事局電偵大隊第二隊在前年9月間，破獲竹聯幫李姓男子為首的毒品咖啡包販毒集團，全案溯源發現，同具竹聯幫背景的陳姓男子（26歲）在網路收購空菸彈殼、多種口味香料菸油，同時利用海運、空運，進口15公斤的三種合法化學原料，意圖合成「喪屍煙彈」依托咪酯結晶。

刑事局報請桃園地檢署金股檢察官指揮後，與桃園市平鎮警分局共組專案小組，偵搜期間還發現，陳男另與徐姓男子（23歲）販賣MDMA搖頭丸、毒咖啡包等毒品，蒐證完備後，去年2月間發動搜索。

全案在陳男位於桃園市楊梅區、新竹縣新埔鎮等地住所，查扣各式調味菸油、空菸彈逾1000個等分裝裝工具、卡西酮原料（重1021公克）、化學粉末1桶（重29.8公斤）、液體原料試劑4桶（重78公斤）等證物，另在徐男住處，查扣近千顆MDMA搖頭丸、毒品咖啡包等，毒品市價破百萬元。

全案近日由桃園地檢署依毒品罪，偵結起訴二人，刑事局指出，過去查獲案件都是毒犯以依托咪酯的先驅原料製毒，而此次毒犯利用合法進口的三種化學原料，意圖合成托咪酯，為台灣查獲首例，幸好尚未合成成功，即先被檢警查獲。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康