台中毒夫妻猛抽安非他命...4幼子宛如被關毒氣室 法院直言：令人憐惜

台中一對夫妻育有4名年幼兒女，他們為貪圖吸食安非他命愉悅感直接在小孩面前吞雲吐霧，和家長共處一室、密閉環境下，4個孩童被迫長期吸入二手毒煙，最小孩子甚至出現發展遲緩；法院直言，4子稚嫩卻得承受暴露毒煙下壓力「令人憐惜」，依對兒童傷害罪判夫妻均1年4月，可上訴。

檢警調查，夫妻明知吸食安非他命時，沒有將孩童隔絕在別地方，若共處一室可能導致對方吸入相當劑量的二手毒煙，他們卻貪圖方便自2023年起以每周3、4次頻率，於霧峰區、西屯區的租屋處內，直接在4個小孩面前吸毒。

檢警查出，夫妻更漠視租屋處內密閉，家長和4孩童處於同一空間，2人仍大肆吞雲吐霧，造成孩子都吸入毒煙足以妨害身心健全發育，對健康造成傷害。

後來因台中家防中心所屬社工師得知這對夫妻有吸毒，2024年1月2日主動採集其4個孩子的毛髮，經檢驗後呈現安非他命陽性反應，這才驚覺孩子們都被迫吸入毒煙，後經轉報警方查獲才曝光。

台中地院審理時，夫妻坦承不諱，其等明知4個小孩都是未滿7歲幼童，對毒品耐受力、代謝能力低，若長期、慢性暴露在安非他命煙霧環境下，對身心健、發育恐受危害。

中院指出，夫妻雖未直接提供毒品予孩子，但2人未顧年幼孩童在場，仍共處一室吸食安毒，容任4個小孩暴露在安毒煙霧中，顯有妨害幼童發育、傷害兒童不確定故意。

中院審酌，夫妻貪圖施用毒品之愉悅感，長達1年多在幼童面前吸毒，導致孩子吸入毒煙累積體內，最小的孩子甚至出現發展遲緩症狀。

中院更直言，這4個孩子都是極稚嫩年齡，無力保護自身，卻承受反覆暴露於毒品煙霧的壓力，其身心受害情形令人憐惜，共同犯成年人故意對兒童犯傷害罪判處這對夫妻1年4月、1年4月。