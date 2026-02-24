快訊

川普發文警告！若有國家想利用最高法院判決耍花招 將面臨更高關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

守護兒少性侵案倖存者 憲法法庭3月2日開說明會

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

憲法法庭宣告憲法訴訟法修正條文違憲後，持續排除拒絕評議三名大法官並作出判決，並將於三月二日就受外界矚目的「兒少性侵案追訴權時效」開不公開說明會，除當事人或關係人到庭說明之外，也會有專家學者、機關或團體提供相關意見。

一名女童一九九九年暑假疑遭堂哥性侵，成年後訴諸法律，因超過追訴權時效，檢方以逾期提告為由處分堂哥不起訴，她提再議、交付審判仍一路遭駁。二○二三年四月她透過律師聲請釋憲，主張刑法第八十條追訴權條文規定加重強制性交追訴期間為卅年，若依舊法規定僅廿年，條文牴觸憲法所保障平等原則及訴訟權、正當法律程序、比例原則、保障性別平等規定。

訴訟代理人蔡尚謙主張，為維護當事人受憲法保障，數十年前法制尚未完備、性別意識低落的社會，許多婦女、青年兒少無力自保，籲請大法官為「舊時代司法制度不周下的暗夜倖存者、在夾縫中卑微發出哀鳴的受害幼童們」慨然發出正義之聲。

另外，時代力量前主席、律師邱顯智也代理一名疑被藝術家「乾爹」性侵猥褻的被害人聲請釋憲，被害人二○○○年為未成年人受侵犯，直到二○二三年提告，因超過廿年追訴權時效，檢方也處分藝術家不起訴確定，她聲請交付審判也被駁回。

憲法訴訟法規定，憲法法庭審理案件有必要時，得開說明會，並指定專家學者提供意見。說明會的規定並未設大法官門檻，因此現有八位大法官就審理案件開說明會並無疑義。

憲法法庭已訂三月二日就兒少性侵案追訴權時效開說明會，並依憲訴法第十九條規定，說明會不必然公開。另就相關法律爭議，行政院會在農曆春節前也通過刑法相關修正草案，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿廿歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間，避免壓縮被害人追究加害者的時效。

憲法法庭 憲法訴訟法 大法官 性侵 律師 釋憲 邱顯智

延伸閱讀

川普遇關稅挫敗 和盟友大法官羅伯茲翻臉

【重磅快評】美大法官判川普關稅無效 台灣真要當「冤大頭」？

國情咨文邀大法官出席？川普：勉強邀請 他們來不來我不在乎

美最高院裁定關稅違法 川普對大法官人身攻擊

相關新聞

影／畫面曝光！男毒駕載5童拒檢逃逸肇事 孩子全受傷送醫

台南市仁德區今下午5時許發生嚴重事故，33歲吳姓男子涉嫌吸食喪屍菸彈後仍駕駛小貨車，車上還載著5名幼童，都是朋友的孩子，...

北捷遭恐嚇「南京三民搭到松山沿途攻擊」 警急排查鎖定謊報累犯

台北捷運今晚6時58分接獲民眾致電，稱將在北捷南京三民站上車，前往松山站下車，沿途持刀傷人，警方獲報立即派遣線上警力趕往...

溪畔棄屍身障兒⋯87歲父涉遺棄屍體3萬交保 遺體將解剖

桃園市蘆竹區一名60歲、自幼罹患小兒麻痺的黃姓男子在過年期間失蹤，87歲老父親昨坦承，兒子已於21日在家中過世，當晚他獨...

觀察站／一紙特赦 補不了長照漏洞

賴清德總統年前剛特赦悶死重殘兒的八旬老婦，還溫情喊話「盼接住每個需要協助的家庭」，未料桃園蘆竹春節期間又傳人倫悲劇，八旬...

涉造假訪視紀錄 剴剴案社工陳尚潔卸責：保母裝愛小孩

一歲十月大男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，劉彩萱、劉若琳二審判處無期徒刑、有期徒刑十八年，兒福聯盟女社工陳尚潔...

人倫悲歌！87歲失智父涉棄屍身障兒 3萬交保

桃園市蘆竹區罹患小兒麻痺的六十歲黃姓男子過年期間失蹤，同住八十七歲父親前天經家人追問，自承兒子在家中過世，因不知如何處理...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。