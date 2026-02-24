觀察站／一紙特赦 補不了長照漏洞

賴清德總統年前剛特赦悶死重殘兒的八旬老婦，還溫情喊話「盼接住每個需要協助的家庭」，未料桃園蘆竹春節期間又傳人倫悲劇，八旬失智老父推車棄置六十歲身心障礙兒子屍體，再次揭露台灣長照體系漏洞，一個需要幫助的家庭，依然被系統遺忘。

黃姓死者自幼罹患小兒麻痺與智能障礙，六十年生活起居全靠父母照料，母親過世後，重擔落在有失智症老父身上，除了家屬關心，這對「老病相顧」的父子正是長照系統要接住的對象，但遍查社政、衛政與鄰里系統，毫無通報紀錄。

老父名下因有祖傳土地，不符身障補助資格，被排斥社福大門之外；兒子過世，他無力處理後事，也沒想過向村里長或社會局求助，最後選擇推車將遺體棄入溪中，這不只是個人困境，更是社會支持網絡徹底失靈。

依資深長照人員評估，罹患小兒麻痺兒子與年近九旬、罹患失智老父，二人都符合長照服務資格，從生活照顧、陪同就醫、備餐或送便當等，照服員若及時介入，可減輕各項照顧壓力。

社區鄰里系統可能發現這類個案，醫院社工體系或社會局也可有紀錄追蹤，但在人力不足、資訊落差與家務事不外傳的傳統觀念，台灣社會安全網仍有許多無法覆蓋的暗處。

弱勢家庭需要適當支援與出口，中央到地方應整合戶政、健保、衛政、醫院系統，主動篩選出高齡者獨力照顧重度身障子女、失智症患者單獨承擔照顧責任等各類高風險家庭，靈活運用各類人力深入訪查，而非坐等通報。

賴總統宣布特赦悶死重殘兒子的老婦人，展現國家對長照悲劇的慈悲憐憫，但桃園蘆竹棄屍案，卻再度凸顯特赦不是真正的憐憫；年近九旬老翁在大年初五夜色中，把照顧六十年的兒子搬上推車棄屍，這是台灣社安網未覆蓋到最黑暗角落，長照政策若無法落實到每個角落，再多司法寬容也攔不住下一場悲劇。