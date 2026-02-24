快訊

川普發文警告！若有國家想利用最高法院判決耍花招 將面臨更高關稅

人倫悲歌！87歲失智父涉棄屍身障兒 3萬交保

聯合報／ 記者朱冠諭周嘉茹／桃園報導

<a href='/search/tagging/2/桃園' rel='桃園' data-rel='/2/175456' class='tag'><strong>桃園</strong></a>蘆竹春節期間發生人倫悲劇，八十七歲黃姓老翁疑因失智，將死在家中的六十歲<a href='/search/tagging/2/小兒麻痺' rel='小兒麻痺' data-rel='/2/110574' class='tag'><strong>小兒麻痺</strong></a>長子以推車棄置埔心溪畔。圖／讀者提供
桃園蘆竹春節期間發生人倫悲劇，八十七歲黃姓老翁疑因失智，將死在家中的六十歲小兒麻痺長子以推車棄置埔心溪畔。圖／讀者提供

桃園市蘆竹區罹患小兒麻痺的六十歲黃姓男子過年期間失蹤，同住八十七歲父親前天經家人追問，自承兒子在家中過世，因不知如何處理，用推車將遺體棄置溪中；警方循線在埔心溪畔尋獲黃男遺體，檢方昨相驗未有明顯外傷，黃父涉犯遺棄屍體罪嫌，以三萬元交保。

據了解，黃父育有四名兒子，多年前妻子過世，平時與自幼罹患小兒麻痺長子同住，另三名兒子住在外地，不定時回老家查看。黃家父子同住一處紅磚老屋，生活環境樸實，平時經濟靠黃父老農津貼與二兒子接濟，沒有低收證明，社會局查詢也未有脆弱家庭通報紀錄。

警方調查，黃男大弟夫婦前天年初六返家過年，發現哥哥不見蹤影，向父親詢問；黃父起初稱黃男廿一日死亡、遺體已火化，經追問才改口，坦承廿一日晚上七時許發現兒子陳屍床上後，獨自以推車將遺體推至埔心溪中棄置。

警方接獲報案，根據黃父描述，在大新二號橋下方埔心溪畔尋獲黃男遺體，初判衣著完整無明顯外傷，沒有特別外力介入跡象，報請檢察官相驗死因。

黃父昨接受媒體訪問，表示兒子生病很久，都睡在床上，因為晚上比較沒人，才會用推車丟棄兒子的遺體；媒體問為何沒向外通報？黃父說「這要怎麼說？說什麼？自己沒有這能力」。

檢察官昨天下午相驗黃男遺體，黃父及死者弟弟們皆到場，黃父看似不知所措，在警方帶領下走進相驗處所。

黃男大弟說，大哥患有小兒麻痺及智能障礙，生活無法自理，平時幾乎都是父親在照顧，他大年初三返家探視時大哥臥病在床，身體狀況明顯不佳，大哥原說過完年要剪頭髮，未料大年初六再返家，大哥已經往生。

他說，得知父親將大哥遺體丟入溪中時內心相當震驚，因父親年邁，且患有失智症，平時言語表達混亂，一開始聽父親說遺體已火化，離開後愈想愈不對，問了二弟也不知情況，再打電話追問才得知實情，研判父親應是慌亂中不知如何處理後事才如此做。

死者經相驗後無明顯外傷，檢察官指示擇期解剖確認，黃姓老父經訊問後涉犯遺棄屍體罪嫌，先以三萬元交保。

桃園 小兒麻痺 棄屍 老農津貼 低收入戶 失智症

延伸閱讀

溪畔棄屍身障兒⋯87歲父涉遺棄屍體3萬交保 遺體將解剖

70歲婦記憶變差、情緒暴躁誤以為失智 視力模糊檢查出「嗅溝腦膜瘤」

失智症其實從40歲就開始累積！醫籲「提早20年準備」三件事抗老化

桃園60歲男離奇失蹤 家人追問才知八旬老父竟將他棄屍埔心溪

相關新聞

影／畫面曝光！男毒駕載5童拒檢逃逸肇事 孩子全受傷送醫

台南市仁德區今下午5時許發生嚴重事故，33歲吳姓男子涉嫌吸食喪屍菸彈後仍駕駛小貨車，車上還載著5名幼童，都是朋友的孩子，...

北捷遭恐嚇「南京三民搭到松山沿途攻擊」 警急排查鎖定謊報累犯

台北捷運今晚6時58分接獲民眾致電，稱將在北捷南京三民站上車，前往松山站下車，沿途持刀傷人，警方獲報立即派遣線上警力趕往...

溪畔棄屍身障兒⋯87歲父涉遺棄屍體3萬交保 遺體將解剖

桃園市蘆竹區一名60歲、自幼罹患小兒麻痺的黃姓男子在過年期間失蹤，87歲老父親昨坦承，兒子已於21日在家中過世，當晚他獨...

觀察站／一紙特赦 補不了長照漏洞

賴清德總統年前剛特赦悶死重殘兒的八旬老婦，還溫情喊話「盼接住每個需要協助的家庭」，未料桃園蘆竹春節期間又傳人倫悲劇，八旬...

涉造假訪視紀錄 剴剴案社工陳尚潔卸責：保母裝愛小孩

一歲十月大男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，劉彩萱、劉若琳二審判處無期徒刑、有期徒刑十八年，兒福聯盟女社工陳尚潔...

人倫悲歌！87歲失智父涉棄屍身障兒 3萬交保

桃園市蘆竹區罹患小兒麻痺的六十歲黃姓男子過年期間失蹤，同住八十七歲父親前天經家人追問，自承兒子在家中過世，因不知如何處理...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。