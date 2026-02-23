台北捷運綠線驚傳遭恐嚇攻擊 北捷：未影響營運
北捷松山新店線今晚間6時58分接獲不明人士稱，將在南京三民及松山站揚言攻擊，轄區警方立即出動多批穿戴防彈背心等警力，疏散管制月台乘客。北捷表示，目前未影響列車營運，乘客也未有騷動狀況。
有民眾發現，南京三民站外停了不少警方的機車，也看見有員警手持盾牌到捷運站內和月台，提醒進站乘客不要下月台。
據警方表示，獲報後即派遣線上警力趕赴松山站，逐一清查該列車各車廂情形，經現場查看，未發現有民眾受傷，也未發現持有武器或其他危險物品的情事，現場秩序正常。初步查證，該來電人疑有多次謊報紀錄，後續將依法偵辦。
北捷說，未影響列車營運，乘客也未有騷動狀況。
松山分局呼籲，民眾切勿以任何方式謊報危害公共安全的訊息，相關行為恐觸犯刑法恐嚇公眾危安罪等罪責，警方將嚴正查辦，以維護大眾運輸安全與社會安定。
