影／畫面曝光！男毒駕載5童拒檢逃逸肇事 孩子全受傷送醫

台南市仁德區今下午5時許發生嚴重事故，33歲吳姓男子涉嫌吸食喪屍菸彈後仍駕駛小貨車，車上還載著5名幼童，都是朋友的孩子，他因違規遭警方攔查時竟加速逃逸，最後被車輛撞上，再衝撞電線桿才停下。車內5名幼童所幸僅受輕傷，吳未受傷，初步毒品快篩呈陽性反應，警方將他逮捕帶回調查。

台南市警第一分局指出，府東派出所員警日前接獲毒品情資，今天下午前往仁德區探查，發現吳姓男子駕駛小貨車違規跨越雙黃線，遂鳴警笛上前攔停；吳未停車受檢，反而駕車逃逸，員警尾隨其後，吳在義林五街、義林一街與車輛碰撞，撞上電線桿，再波及路邊一輛機車。

台南市消防局說明，今天傍晚5時18分接獲報案，派遣6車12人於5時23分到達現場，發現有4歲方姓女童意識清醒右臂疼痛、5歲黃姓男童意識清醒頭部撕裂傷、11歲楊姓女童頭部撕裂傷，及兩名13歲黃姓女童均意識清醒，5名兒童分別送往成大與新樓醫院治療。

據了解，吳姓男子車上載的都是朋友的孩子，原本要去吃飯，家長接獲警方通知後，紛紛趕往醫院探視。警方逮捕吳男後，初步快篩呈現依托咪酯陽性反應，並在小貨車查扣喪屍煙彈1枚，研判他涉嫌毒駕，已將人帶回詢問，將依毒品及公共危險罪嫌偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885