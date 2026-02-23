北捷遭恐嚇「南京三民搭到松山沿途攻擊」 警急排查鎖定謊報累犯

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北捷運今晚6時58分接獲民眾致電，稱將在北捷南京三民站上車，前往松山站下車，沿途持刀傷人，警方獲報立即派遣線上警力趕往松山站，逐一排查列車人員，同步追查恐嚇者身分，現場未發現可疑人士及危險物品，而分析通聯資料後發現恐嚇者有多次謊報紀錄，已鎖定特定對象，將循線查辦。

警方調查，北捷公司晚間6時58分接獲歹徒致電，稱將從北捷南京三民站上車、松山站下車，沿途持刀隨機殺人；北市府捷運局獲悉後通報警察局處理，捷運警察隊及松山分局警方立即派出線上警力趕赴松山站，北捷行控中心也調度列車停靠松山站，大批警力逐一排查車廂及站體，未發可疑人事或危險物品。

警方同步針對恐嚇來電進行分析，發現相關發訊來源已有多次謊報並恐嚇北捷系統紀錄，初判此次的恐嚇電話也是謊報，但已引起社會恐慌，將依法追查並送辦。

案發時有民眾直擊大批警力湧入北捷松山站，甚至有員警持盾牌衝入站內，大喊「不要去月台！」，目擊民眾「快嚇死，是發生什麼事嗎？」，心有餘悸。

警方呼籲，民眾若於捷運系統內發現可疑人事物，應保持冷靜，通報站務人員或撥打110，切勿在網路上散布未經證實的消息，以免引發恐慌。

台北捷運南京三民站。圖／本報資料照片
北市府捷運局獲悉後通報警察局處理，捷運警察隊及松山分局警方立即派出線上警力趕赴松山站。記者李隆揆／攝影
北市府捷運局獲悉後通報警察局處理，捷運警察隊及松山分局警方立即派出線上警力趕赴松山站。記者李隆揆／攝影

