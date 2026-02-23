聽新聞
0:00 / 0:00
小貨車疑毒駕拒檢逃逸 失控衝撞路旁機車5童送醫
一輛小貨車傍晚在台南市仁德區校園附近路口失控，衝撞多輛機車5孩童送醫，場面混亂。據稱小貨車在東區被警方攔查高速逃逸，經過這處學校附近路口肇事。傷者都皮肉傷或明顯外傷意識清楚，分送成大、新樓醫院治療。
肇事逃逸小貨車駕駛隨後被警方逮捕，據稱初步調查涉吸食「喪屍煙彈」，警方正依毒駕、拒捕等罪嫌偵訊。
事故發生在下午5時17分左右，據稱當時第一分局員警在東區要攔查小貨車，但貨車駕駛高速一路往仁德區逃逸，在仁德義林五街、義林一街口衝撞數量機車，現場一片狼藉。
台南市消防局獲報派遣6車12人到場。救護人員到場檢傷分類，回報加派救護車支援。統計共5人受傷送醫，其中5歲男童、11歲女童頭部撕裂傷，兩13歲女童無明顯外傷、4歲女童右臂疼痛。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。