小貨車疑毒駕拒檢逃逸 失控衝撞路旁機車5童送醫

一輛小貨車傍晚在台南市仁德區校園附近路口失控，衝撞多輛機車5孩童送醫，場面混亂。據稱小貨車在東區被警方攔查高速逃逸，經過這處學校附近路口肇事。傷者都皮肉傷或明顯外傷意識清楚，分送成大、新樓醫院治療。

肇事逃逸小貨車駕駛隨後被警方逮捕，據稱初步調查涉吸食「喪屍煙彈」，警方正依毒駕、拒捕等罪嫌偵訊。

事故發生在下午5時17分左右，據稱當時第一分局員警在東區要攔查小貨車，但貨車駕駛高速一路往仁德區逃逸，在仁德義林五街、義林一街口衝撞數量機車，現場一片狼藉。

台南市消防局獲報派遣6車12人到場。救護人員到場檢傷分類，回報加派救護車支援。統計共5人受傷送醫，其中5歲男童、11歲女童頭部撕裂傷，兩13歲女童無明顯外傷、4歲女童右臂疼痛。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885