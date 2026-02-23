快訊

這檔將成台達電100%子公司 3月27日股票終止上市

5童受傷送醫！台南小貨車疑毒駕涉「喪屍煙彈」拒檢逃逸 失控衝撞多輛機車

聽新聞
0:00 / 0:00

小貨車疑毒駕拒檢逃逸 失控衝撞路旁機車5童送醫

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

一輛小貨車傍晚在台南市仁德區校園附近路口失控，衝撞多輛機車5孩童送醫，場面混亂。據稱小貨車在東區被警方攔查高速逃逸，經過這處學校附近路口肇事。傷者都皮肉傷或明顯外傷意識清楚，分送成大、新樓醫院治療。

肇事逃逸小貨車駕駛隨後被警方逮捕，據稱初步調查涉吸食「喪屍煙彈」，警方正依毒駕、拒捕等罪嫌偵訊。

事故發生在下午5時17分左右，據稱當時第一分局員警在東區要攔查小貨車，但貨車駕駛高速一路往仁德區逃逸，在仁德義林五街、義林一街口衝撞數量機車，現場一片狼藉。

台南市消防局獲報派遣6車12人到場。救護人員到場檢傷分類，回報加派救護車支援。統計共5人受傷送醫，其中5歲男童、11歲女童頭部撕裂傷，兩13歲女童無明顯外傷、4歲女童右臂疼痛。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

小貨車疑毒駕拒檢逃逸，失控衝撞路旁機車5童送醫。圖／台南市消防局提供
小貨車疑毒駕拒檢逃逸，失控衝撞路旁機車5童送醫。圖／台南市消防局提供

台南 毒駕

延伸閱讀

中年男疑毒駕擦撞旁車翻車 波及電輔車騎士

10分鐘內撞2車！彰化男毒駕肇逃 最後自撞派出所階梯火燒車

影／新北深夜車失控撞進民宅 警揪出男子毒駕闖禍送辦

毒駕激增新北拖吊場塞爆 警啟動分流擬擴充用地容量

相關新聞

小貨車疑毒駕拒檢逃逸 失控衝撞路旁機車5童送醫

一輛小貨車傍晚在台南市仁德區校園附近路口失控，衝撞多輛機車5孩童送醫，場面混亂。據稱小貨車在東區被警方攔查高速逃逸，經過...

溪畔棄屍身障兒⋯87歲父涉遺棄屍體3萬交保 遺體將解剖

桃園市蘆竹區一名60歲、自幼罹患小兒麻痺的黃姓男子在過年期間失蹤，87歲老父親昨坦承，兒子已於21日在家中過世，當晚他獨...

中年男疑毒駕擦撞旁車翻車 波及電輔車騎士

新北市樹林區中正路昨天傍晚，發生一起中年男子疑似毒駕擦撞旁車翻車，再波及右側電輔車騎士的意外，肇事陳姓駕駛及被撞的連姓男...

影／台北車站亮刀男引發恐慌 林口落網辯「只是拿出來看一下」

台北市警方昨獲報台北車站內有揮刀客，員警到場未發現，調閱監視器畫面才過濾出1名男子當街亮出尖刀，擴大追查後，今早在新北市...

影／按喇叭釀糾紛！宜蘭10餘人爆打亂鬥還亮刀槍 警到場逮人

宜蘭五結路發生一起轎車與機車行車糾紛，轎車疑似在路口要轉彎，按了右前方幾輛機車的喇叭，引發對方不滿，機車騎士調頭回來理論...

桃園60歲男離奇失蹤 家人追問才知八旬老父竟將他棄屍埔心溪

桃園市蘆竹區一名60歲、自幼罹患小兒麻痺的黃姓男子在過年期間失蹤，87歲老父親昨被追問後才坦承，兒子已於21日在家中過世，他因不知如何處理後事，當晚獨自用推車將遺體丟入溪中棄置。警方根據老父親描述，果然在蘆竹區大新路大新二號橋下的埔心溪畔發現黃男遺體。全案已報請桃園地檢署檢察官相驗，釐清確切死因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。