中年男疑毒駕擦撞旁車翻車 波及電輔車騎士

新北市樹林區中正路昨天傍晚，發生一起中年男子疑似毒駕擦撞旁車翻車，再波及右側電輔車騎士的意外，肇事陳姓駕駛及被撞的連姓男子2人酒測值均為0，但陳男毒品快篩呈現安非他命及依托咪酯陽性反應，警方也立即依涉犯毒品危害防制條例、毒駕公共危險等罪扣車移送新北地檢署偵辦。

據了解，昨天傍晚17時52分許，樹林中正路中央施工圍籬邊發生兩車擦撞事故，其中一台銀色轎車翻車四腳朝天，樹林警分局員警獲報到場，發現陳姓男子（55歲）駕車沿中正路行駛時，與同向前方連姓男子（49歲）座車擦撞，再波及同向右側卓姓男子（17歲）所騎乘的電輔自行車。