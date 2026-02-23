中年男疑毒駕擦撞旁車翻車 波及電輔車騎士

快訊

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北市樹林區中正路昨天傍晚，發生一起中年男子疑似毒駕擦撞旁車翻車，再波及右側電輔車騎士的意外，肇事陳姓駕駛及被撞的連姓男子2人酒測值均為0，但陳男毒品快篩呈現安非他命及依托咪酯陽性反應，警方也立即依涉犯毒品危害防制條例、毒駕公共危險等罪扣車移送新北地檢署偵辦。

據了解，昨天傍晚17時52分許，樹林中正路中央施工圍籬邊發生兩車擦撞事故，其中一台銀色轎車翻車四腳朝天，樹林警分局員警獲報到場，發現陳姓男子（55歲）駕車沿中正路行駛時，與同向前方連姓男子（49歲）座車擦撞，再波及同向右側卓姓男子（17歲）所騎乘的電輔自行車。

事故造成卓姓騎士四肢擦挫傷，送醫治療無生命危險，警方於現場完成測繪、蒐證後，對陳、連2名汽車駕駛實施酒測，酒測值均為0mg/L。但陳男經唾液毒品快篩，呈現甲基安非他命及依托咪酯等陽性反應，警方當場依規定製單舉發、移置保管車輛並吊扣牌照，並採集相關檢體送驗，後續報請檢察官指示偵辦。

新北市樹林區中正路昨天傍晚，發生一起中年男子疑似毒駕擦撞旁車翻車，再波及右側電輔車騎士的意外，事後肇事陳姓駕駛毒品快篩呈現陽性反應，警方立即依涉犯毒品危害防制條例、毒駕公共危險等罪開單、扣車並移送新北地檢署偵辦。記者蔣永佑／翻攝
