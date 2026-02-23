快訊

新年禮物來了！李珠珢續當Fubon Angels本季首場正式應援在悍將

茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

烏克蘭無人機入俄 大批陸客滯留莫斯科機場10小時

溪畔棄屍身障兒⋯87歲父涉遺棄屍體3萬交保 遺體將解剖

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區一名60歲、自幼罹患小兒麻痺的黃姓男子在過年期間失蹤，87歲老父親昨坦承，兒子已於21日在家中過世，當晚他獨自用推車將遺體丟入溪中棄置。警方獲報後在蘆竹區大新路大新二號橋下的埔心溪畔發現黃男遺體，今下午檢方相驗黃男遺體，老父親則涉犯遺棄屍體罪嫌3萬元交保。

據悉，黃男未婚、長年拄拐杖行動，母親過世後便與老父親同住相依為命；家中共有4名兄弟，其餘手足均未與父兄同住。黃男弟弟與弟媳昨日返家過年時，發現平時都待在家中的哥哥不見蹤影，察覺有異後向老父親追問。

結果老父坦承，兒子於21日晚間7時許陳屍床上，當他發現後獨自以推車將遺體推至埔心溪中棄置，家屬聽完相當震驚，因父親年邁且患有失智症，研判父親應是在慌亂中不知如何處理後事，才做出此舉，隨即於傍晚向蘆竹分局大竹派出所報案。

警方獲報後在大新二號橋下方埔心溪畔尋獲黃男遺體，初步勘驗死者衣著完整且無明顯外傷，桃園地檢署檢察官今下午於中壢區培英路大愛生命園區相驗黃男遺體，包括年邁老父、弟弟們及媳婦皆現身抵達，親友們全程低頭不發一語，老父親則看似不知所措，在現場警方的帶領下走進相驗處所。

黃男的二弟於相驗後指出，平時幾乎都是爸爸在照顧哥哥，他們則住在外面，有時會回去探望，初三的時候看見哥哥臥病在床，本來哥哥才說過完年要剪頭髮，結果昨天回家發現哥哥不見，追問爸爸才得知哥哥已經往生。

二弟表示，爸爸已經接近90歲，反應也答不出個所以然，一開始聲稱已經火化，離開後他越想越不對，問了三弟也不知道情況又打電話確認，再三追問才得知。過去大哥患有小兒麻痺及智能障礙，生活無法自理，自國中開始吃藥吃了40多年；昨晚老父親則沒表示什麼。

桃園地檢署指出，死者經相驗後尚無明顯外傷，待擇期解剖確認死因。被告即死者父親經檢察官訊問後認涉犯遺棄屍體罪嫌，以3萬元交保，後續案情仍待進一步調查。

桃園地檢署檢方相驗黃男遺體，其家屬包含87歲老父現身。記者周嘉茹／翻攝
桃園地檢署檢方相驗黃男遺體，其家屬包含87歲老父現身。記者周嘉茹／翻攝
桃園地檢署檢方相驗黃男遺體，其家屬包含87歲老父現身。記者周嘉茹／翻攝
桃園地檢署檢方相驗黃男遺體，其家屬包含87歲老父現身。記者周嘉茹／翻攝

遺體 桃園地檢署 棄屍

延伸閱讀

桃園60歲男離奇失蹤 家人追問才知八旬老父竟將他棄屍埔心溪

小琉球女潛水教練失蹤23天 漂過恆春半島今出風鼻被找到

豐原養雞場爆禽流感…隱匿疫情、亂埋死雞 市府重罰115萬元

菲籍移工分屍女友臟器丟馬桶…腿骨肉刮得乾乾淨淨 判無期徒刑定讞

相關新聞

溪畔棄屍身障兒⋯87歲父涉遺棄屍體3萬交保 遺體將解剖

桃園市蘆竹區一名60歲、自幼罹患小兒麻痺的黃姓男子在過年期間失蹤，87歲老父親昨坦承，兒子已於21日在家中過世，當晚他獨...

影／台北車站亮刀男引發恐慌 林口落網辯「只是拿出來看一下」

台北市警方昨獲報台北車站內有揮刀客，員警到場未發現，調閱監視器畫面才過濾出1名男子當街亮出尖刀，擴大追查後，今早在新北市...

影／按喇叭釀糾紛！宜蘭10餘人爆打亂鬥還亮刀槍 警到場逮人

宜蘭五結路發生一起轎車與機車行車糾紛，轎車疑似在路口要轉彎，按了右前方幾輛機車的喇叭，引發對方不滿，機車騎士調頭回來理論...

桃園60歲男離奇失蹤 家人追問才知八旬老父竟將他棄屍埔心溪

桃園市蘆竹區一名60歲、自幼罹患小兒麻痺的黃姓男子在過年期間失蹤，87歲老父親昨被追問後才坦承，兒子已於21日在家中過世，他因不知如何處理後事，當晚獨自用推車將遺體丟入溪中棄置。警方根據老父親描述，果然在蘆竹區大新路大新二號橋下的埔心溪畔發現黃男遺體。全案已報請桃園地檢署檢察官相驗，釐清確切死因。

北市醫美診所團拜遭槍擊！負責人、2員工中彈 槍手事前勘場再變裝逃逸

台北市大安區某醫美診所昨午新春團拜時，遭遇1名男子持槍連開4槍，3人中彈受傷，警方追查發現槍手案發前就曾到現場勘查地形，...

北車驚傳揮刀客現蹤！電眼直擊他持刀過路 警擴大追查中

台北市警方今午1時許獲報，台北車站內有男子持刀揮舞，警方到場未發現異狀，調閱監視器畫面鎖定1名男子持刀，從台北市中正區公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。