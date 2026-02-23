溪畔棄屍身障兒⋯87歲父涉遺棄屍體3萬交保 遺體將解剖

桃園市蘆竹區一名60歲、自幼罹患小兒麻痺的黃姓男子在過年期間失蹤，87歲老父親昨坦承，兒子已於21日在家中過世，當晚他獨自用推車將遺體丟入溪中棄置。警方獲報後在蘆竹區大新路大新二號橋下的埔心溪畔發現黃男遺體，今下午檢方相驗黃男遺體，老父親則涉犯遺棄屍體罪嫌3萬元交保。

據悉，黃男未婚、長年拄拐杖行動，母親過世後便與老父親同住相依為命；家中共有4名兄弟，其餘手足均未與父兄同住。黃男弟弟與弟媳昨日返家過年時，發現平時都待在家中的哥哥不見蹤影，察覺有異後向老父親追問。

結果老父坦承，兒子於21日晚間7時許陳屍床上，當他發現後獨自以推車將遺體推至埔心溪中棄置，家屬聽完相當震驚，因父親年邁且患有失智症，研判父親應是在慌亂中不知如何處理後事，才做出此舉，隨即於傍晚向蘆竹分局大竹派出所報案。

警方獲報後在大新二號橋下方埔心溪畔尋獲黃男遺體，初步勘驗死者衣著完整且無明顯外傷，桃園地檢署檢察官今下午於中壢區培英路大愛生命園區相驗黃男遺體，包括年邁老父、弟弟們及媳婦皆現身抵達，親友們全程低頭不發一語，老父親則看似不知所措，在現場警方的帶領下走進相驗處所。

黃男的二弟於相驗後指出，平時幾乎都是爸爸在照顧哥哥，他們則住在外面，有時會回去探望，初三的時候看見哥哥臥病在床，本來哥哥才說過完年要剪頭髮，結果昨天回家發現哥哥不見，追問爸爸才得知哥哥已經往生。

二弟表示，爸爸已經接近90歲，反應也答不出個所以然，一開始聲稱已經火化，離開後他越想越不對，問了三弟也不知道情況又打電話確認，再三追問才得知。過去大哥患有小兒麻痺及智能障礙，生活無法自理，自國中開始吃藥吃了40多年；昨晚老父親則沒表示什麼。