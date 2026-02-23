快訊

新年禮物來了！李珠珢續當Fubon Angels本季首場正式應援在悍將

茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

烏克蘭無人機入俄 大批陸客滯留莫斯科機場10小時

男騎機車衝闖基市警局卡階梯 精神恍惚拒唾液毒篩

中央社／ 基隆23日電

吳姓男子今天騎機車衝闖基隆市警察局，機車卡在大門口階梯倒下，站崗員警見狀警戒、喝令吳男趴下，支援警力到場將吳男上銬帶至分局製作筆錄，吳男拒絕配合毒品快篩。

32歲吳男下午約1時15分騎乘機車，疑從市警局信二路側單行道逆向行駛在騎樓，隨後轉向穿越設在市警局大門階梯前2根防撞桿，機車卡在階梯倒下，站崗員警見狀立刻警戒，大喊「你幹什麼」並喝令吳男趴下。

吳男先是高舉雙手，員警再度喝令吳男蹲下，吳男配合蹲下並將安全帽放在地上，卻又數度起身、蹲下，疑持手機欲擴音通話，且不斷來回走動，支援警力到場，吳男才配合趴下就逮，大喊「帶我去醫院」，員警將吳男上銬後，帶至第二警分局製作筆錄。

吳男面對警方詢問，精神狀態明顯恍惚，無法說明衝向警局原因，且拒絕配合毒品唾液快篩，警方將報請檢察官，獲得許可後強制採集尿液等檢體，檢驗各項毒品反應，全案朝公共危險、妨害公務、毀損等罪嫌偵辦。

毒品 唾液快篩 基隆

延伸閱讀

男偶像驚傳持古柯鹼、大麻被捕！飯店群聚吸毒現行犯「演藝事業完蛋」

台南開車上台北取款 「收水手」吸毒辯提神 車上藏668萬現金被逮

律師控檢察官稱「筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」 高檢署：勘驗光碟無此言論

桃園企業捐贈1000組唾液快篩試劑 中壢警加強春節毒駕取締

相關新聞

溪畔棄屍身障兒⋯87歲父涉遺棄屍體3萬交保 遺體將解剖

桃園市蘆竹區一名60歲、自幼罹患小兒麻痺的黃姓男子在過年期間失蹤，87歲老父親昨坦承，兒子已於21日在家中過世，當晚他獨...

影／台北車站亮刀男引發恐慌 林口落網辯「只是拿出來看一下」

台北市警方昨獲報台北車站內有揮刀客，員警到場未發現，調閱監視器畫面才過濾出1名男子當街亮出尖刀，擴大追查後，今早在新北市...

影／按喇叭釀糾紛！宜蘭10餘人爆打亂鬥還亮刀槍 警到場逮人

宜蘭五結路發生一起轎車與機車行車糾紛，轎車疑似在路口要轉彎，按了右前方幾輛機車的喇叭，引發對方不滿，機車騎士調頭回來理論...

桃園60歲男離奇失蹤 家人追問才知八旬老父竟將他棄屍埔心溪

桃園市蘆竹區一名60歲、自幼罹患小兒麻痺的黃姓男子在過年期間失蹤，87歲老父親昨被追問後才坦承，兒子已於21日在家中過世，他因不知如何處理後事，當晚獨自用推車將遺體丟入溪中棄置。警方根據老父親描述，果然在蘆竹區大新路大新二號橋下的埔心溪畔發現黃男遺體。全案已報請桃園地檢署檢察官相驗，釐清確切死因。

北市醫美診所團拜遭槍擊！負責人、2員工中彈 槍手事前勘場再變裝逃逸

台北市大安區某醫美診所昨午新春團拜時，遭遇1名男子持槍連開4槍，3人中彈受傷，警方追查發現槍手案發前就曾到現場勘查地形，...

北車驚傳揮刀客現蹤！電眼直擊他持刀過路 警擴大追查中

台北市警方今午1時許獲報，台北車站內有男子持刀揮舞，警方到場未發現異狀，調閱監視器畫面鎖定1名男子持刀，從台北市中正區公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。