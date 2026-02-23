男騎機車衝闖基市警局卡階梯 精神恍惚拒唾液毒篩

吳姓男子今天騎機車衝闖基隆市警察局，機車卡在大門口階梯倒下，站崗員警見狀警戒、喝令吳男趴下，支援警力到場將吳男上銬帶至分局製作筆錄，吳男拒絕配合毒品快篩。

32歲吳男下午約1時15分騎乘機車，疑從市警局信二路側單行道逆向行駛在騎樓，隨後轉向穿越設在市警局大門階梯前2根防撞桿，機車卡在階梯倒下，站崗員警見狀立刻警戒，大喊「你幹什麼」並喝令吳男趴下。

吳男先是高舉雙手，員警再度喝令吳男蹲下，吳男配合蹲下並將安全帽放在地上，卻又數度起身、蹲下，疑持手機欲擴音通話，且不斷來回走動，支援警力到場，吳男才配合趴下就逮，大喊「帶我去醫院」，員警將吳男上銬後，帶至第二警分局製作筆錄。

吳男面對警方詢問，精神狀態明顯恍惚，無法說明衝向警局原因，且拒絕配合毒品唾液快篩，警方將報請檢察官，獲得許可後強制採集尿液等檢體，檢驗各項毒品反應，全案朝公共危險、妨害公務、毀損等罪嫌偵辦。