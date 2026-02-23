影／台北車站亮刀男引發恐慌 林口落網辯「只是拿出來看一下」
台北市警方昨獲報台北車站內有揮刀客，員警到場未發現，調閱監視器畫面才過濾出1名男子當街亮出尖刀，擴大追查後，今早在新北市林口區查獲涉案的李姓男子，他稱案發當下「只是把刀拿出來看一下」未料引起民眾恐慌，警詢後依恐嚇公眾危安罪嫌送辦。
警方調查，中正一分局警方2月22日下午1時許獲報，台北車站內有民眾持刀揮舞，立即啟動快打機制派員到場查處，卻未發現異狀，經調閱監視器畫面過濾，才鎖定1名男子在中正區穿越公園路、許昌街口時曾短暫亮出1把長約10公分的刀具，通報捷警、鐵警及鄰近分局加強清查男子身分及行蹤。
經日夜追查，專案人員今早10時許循線在新北市林口區查獲涉案的50歲李姓男子，帶返警所製作筆錄後依恐嚇公眾危安罪嫌移送台北地檢署偵辦。
據悉，李男平時居無定所，是經常遊蕩台北車站周遭的街友，包括水果刀在內，生活用品總是隨身攜帶在身上。
他今天上午回到新北市林口區找家人拿東西，落網時對於自身遭追捕全然不知，稱案發時未與人爭吵衝突，「只是剛好把刀拿出來看一下而已」，沒想到竟引發民眾恐慌報警，被告知行為可能觸法時，態度十分配合。
