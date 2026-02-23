影／按喇叭釀糾紛！宜蘭10餘人爆打亂鬥還亮刀槍 警到場逮人

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭五結路發生一起轎車與機車行車糾紛，轎車疑似在路口要轉彎，按了右前方幾輛機車的喇叭，引發對方不滿，機車騎士調頭回來理論，雙方人馬一言不合，持西瓜刀與球棒在馬路上演大亂鬥，路人驚見亮刀亮槍，嚇到紛紛閃避。警方獲報到場，把9名動手鬥毆者以現行犯逮捕送辦。

羅東警分局今天表示，事發在昨天下午1時許，位於五結鄉五結路段發生汽機車行車糾紛，起先兩方人馬在路側發生口角爭執，進而演變成肢體衝突，警方查扣西瓜刀、棒球棍等證物，把全部人帶回，但沒有找到槍枝，訊後依傷害、妨害秩序等罪移送法辦。

初步調查，轎車內有5人與幾輛機車共6名騎士，在五結路同向而行，行至路口時疑因轎車要轉彎，機車右前方成群，險釀撞車，轎車駕駛於是按了對方喇叭，引發機車騎士不滿，調頭回來找轎車駕駛理論，轎車5人全下車，爆發第一波口角衝突，爭吵未平息，繼而拿出球棒、西瓜刀，整群人陷入大亂鬥。

目擊者上網貼文，「車子跟摩托車小小擦撞而已，怎麼亮刀亮槍？！宜蘭治安問題真的很大」。

警方表示，兩車並沒有發生擦撞，只因按喇叭不滿釀成衝突，所幸警方及時到場壓制，未見槍械，雙方人馬雖有擦挫傷，但傷勢不嚴重，呼籲用路人開車或騎車時若發生行車糾紛，請保持冷靜，對方如果出現攔車、叫囂行為，也請報警到場處理，確保自身安全。

因為不滿轎車按喇叭，釀成宜蘭汽機車行車糾紛、爆打亂鬥。警方獲報到場逮人，起出西瓜刀與球棒。圖／警方提供
因為不滿轎車按喇叭，釀成宜蘭汽機車行車糾紛、爆打亂鬥。警方獲報到場逮人，起出西瓜刀與球棒。圖／警方提供
因不滿轎車按喇叭，釀成宜蘭汽機車行車糾紛，10餘人爆打亂鬥，路人看傻眼，有人貼文「亮刀亮槍，宜蘭治安問題很大」。圖／警方提供
因不滿轎車按喇叭，釀成宜蘭汽機車行車糾紛，10餘人爆打亂鬥，路人看傻眼，有人貼文「亮刀亮槍，宜蘭治安問題很大」。圖／警方提供
因為不滿轎車按喇叭，釀成汽機車行車糾紛，10餘人爆打亂鬥，宜蘭羅東警方到場逮人送辦。圖／警方提供
因為不滿轎車按喇叭，釀成汽機車行車糾紛，10餘人爆打亂鬥，宜蘭羅東警方到場逮人送辦。圖／警方提供

衝突 機車騎士 鬥毆 宜蘭 羅東 槍枝

