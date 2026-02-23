桃園60歲男離奇失蹤 家人追問才知八旬老父竟將他棄屍埔心溪

桃園市蘆竹區一名60歲、自幼罹患小兒麻痺的黃姓男子在過年期間失蹤，87歲老父親昨被追問後才坦承，兒子已於21日在家中過世，他因不知如何處理後事，當晚獨自用推車將遺體丟入溪中棄置。警方根據老父親描述，果然在蘆竹區大新路大新二號橋下的埔心溪畔發現黃男遺體。全案已報請桃園地檢署檢察官相驗，釐清確切死因。

據悉，黃男未婚、長年拄拐杖行動，母親過世後便與老父親同住相依為命；家中共有4名兄弟，其餘手足均未與父兄同住。黃男弟弟與弟媳昨日返家過年時，發現平時都待在家中的哥哥不見蹤影，察覺有異後向老父親追問。

老父起初聲稱黃男已於21日死亡、遺體已送往火化，但家屬對此說法存疑，持續追問下老父才改口坦承，他於21日晚間7時許發現兒子陳屍床上後，獨自以推車將遺體推至埔心溪中棄置。家屬隨即於傍晚向蘆竹分局大竹派出所報案。

黃男弟弟受訪時說，19日曾返家探視哥哥，當時已發現哥哥身體狀況明顯不佳，未料昨天下午再度返家時，哥哥竟已不見蹤影。他坦言，得知父親將哥哥遺體丟入溪中時內心相當震驚與難過，但因父親年邁且患有失智症，平時言語顛三倒四、表達混亂，研判父親應是在慌亂中不知如何處理後事，才做出此舉。

警方指出，員警獲報後立即動員，根據老父親描述，在大新二號橋下方埔心溪畔尋獲黃男遺體，初步勘驗死者衣著完整且無明顯外傷，不排除黃男是自然死亡。全案已報請檢察官相驗，以釐清死因及老父親是否涉有刑責，後續案情仍待進一步調查。