北市醫美診所團拜遭槍擊！負責人、2員工中彈 槍手事前勘場再變裝逃逸

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市大安區某醫美診所昨午新春團拜時，遭遇1名男子持槍連開4槍，3人中彈受傷，警方追查發現槍手案發前就曾到現場勘查地形，做案及逃逸過程皆以計程車、步行等變換交通方式，犯後至少變裝2次規避查緝，持續追查中。

警方調查，位於大安區復興南路、仁愛路口附近某大樓8樓的醫美診所，昨午12時許在大樓1樓前新春團拜，1名頭戴鴨舌帽、面戴口罩的男子突持槍靠近，朝眾人連開4槍後逃逸，醫美診所蕭姓負責人右小腿中彈，另2名女員工腹部及小腿分別遭流彈擦傷。

警方獲報介入，初步發現犯嫌犯案時刻意朝小腿射擊，警告意味濃厚，擴大調閱監視器畫面追查後，又發現槍手於昨早11時許就搭計程車到仁愛路下車，先到大樓旁勘查地形，再埋伏守候診所人員出現，犯後先步行、轉搭多元計程車逃逸，在士林北投一帶下車後，步行離去，逃逸過程中至少2次變裝，研判是計畫犯案。

據悉，診所蕭姓負責人事後供稱未與人結怨或有糾紛，但2016年間曾借款給高姓友人周轉，友人事後無法還錢，只好將經營的電子公司賣給蕭，蕭經營公司漸有起色還上市上櫃；高姓友人不甘，找來天道盟王姓男子介入，蕭決定拿出一千萬元給友人了結此事，沒想到卻被王男黑吃黑，王更想要趁機介入電子公司經營，蕭最後報警逮人。

警方不排除任何犯案動機，正清查蕭姓負責人的人際關係，釐清是否與他人有財務糾紛或恩怨，同時持續追查槍手去向。

槍手於昨早11時許就搭計程車到仁愛路下車，先到大樓旁勘查地形。圖／警方提供
槍手於昨早11時許就搭計程車到仁愛路下車，先到大樓旁勘查地形。圖／警方提供

診所 計程車 醫美 槍擊

