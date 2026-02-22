快訊

美國明日正式停收對等關稅！ 超收3天未說退款細節

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「不失誤就賺」：簡直人體印鈔機

2男基隆搭小黃到台北突亮刀搶車 開往新北棄車逃逸

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

游姓司機今凌晨駕駛計程車基隆市載送2名男子到台北市大同區，在環河北路、長安西路口遭對方亮刀搶車、劃傷左手，警方獲報追查，今早7時許在新北市三重區中興橋旁尋獲遭搶的計程車，車上2人已不見人影，仍正全力追查中。

警方調查，年約55歲游姓男子今凌晨4時許駕駛計程車行經基隆市愛三路一帶，2名犯嫌在路邊攔車，搭上游男車輛後要求前往台北市大同區環河北路、長安西路口，抵達目的地後，2人不願付錢，位於後座的犯嫌亮出一把尖刀，逼迫游男交出車輛，游男不從，3人爆發肢體衝突，游男左手被尖刀劃傷，最終遭2人奪走車輛。

台北市警局大同分局警方獲報展開調查，今早7時許透過監視器畫面追查，在新北市三重區中興橋旁尋獲遭搶的計程車，但車上已不見2嫌人影，目前正持續追查當中，詳細案情仍待釐清。

台北市警局大同分局警方獲報展開調查，今早7時許透過監視器畫面追查，在新北市三重區中興橋旁尋獲遭搶的計程車。圖／讀者提供
台北市警局大同分局警方獲報展開調查，今早7時許透過監視器畫面追查，在新北市三重區中興橋旁尋獲遭搶的計程車。圖／讀者提供

計程車 基隆

延伸閱讀

尋找新北最強豬肉料理 2026新北黑白切大賽報名至2月27日

新年合體李四川 江啟臣：盼台中、新北未來密切合作

計程車北市路邊被搶走 警三重尋獲車輛鎖定2嫌

開學日就能兌換！新北「鮮奶幸福周」23日啟動

相關新聞

北車旁亮刀男林口落網 引發恐慌他辯「只是拿出來看一下」

台北市警方昨獲報台北車站內有揮刀客，員警到場未發現，調閱監視器畫面才過濾出1名男子當街亮出尖刀，擴大追查後，今早在新北市...

廣角鏡／2男搶錢開走計程車 網咖被逮

四十一歲林姓、四十七歲王姓男子昨凌晨四時許在基隆市攔計程車，前往台北市環河北路、長安西路口，涉嫌持水果刀逼駕駛五十五歲游...

北市醫美診所團拜遭槍擊 槍手事前勘場、犯後變裝逃逸

台北市大安區某醫美診所昨午新春團拜時，遭遇1名男子持槍連開4槍，3人中彈受傷，警方追查發現槍手案發前就曾到現場勘查地形，...

疑賭博糾紛不爽 男子大年初一涉嫌持改造鋒槍掃射洩憤 苗警循線逮人

苗栗縣竹南鎮一戶政治家族住家玻璃，大年初一凌晨遭人掃射，彈痕13槍，警方於昨天晚上循線逮捕開槍施姓男子，起出一把改造衝鋒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。