2男基隆搭小黃到台北突亮刀搶車 開往新北棄車逃逸

游姓司機今凌晨駕駛計程車從基隆市載送2名男子到台北市大同區，在環河北路、長安西路口遭對方亮刀搶車、劃傷左手，警方獲報追查，今早7時許在新北市三重區中興橋旁尋獲遭搶的計程車，車上2人已不見人影，仍正全力追查中。

警方調查，年約55歲游姓男子今凌晨4時許駕駛計程車行經基隆市愛三路一帶，2名犯嫌在路邊攔車，搭上游男車輛後要求前往台北市大同區環河北路、長安西路口，抵達目的地後，2人不願付錢，位於後座的犯嫌亮出一把尖刀，逼迫游男交出車輛，游男不從，3人爆發肢體衝突，游男左手被尖刀劃傷，最終遭2人奪走車輛。