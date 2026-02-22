疑賭博糾紛不爽 男子大年初一涉嫌持改造鋒槍掃射洩憤 苗警循線逮人

苗栗縣竹南鎮一戶政治家族住家玻璃，大年初一凌晨遭人掃射，彈痕13槍，警方於昨天晚上循線逮捕開槍施姓男子，起出一把改造衝鋒槍，初步調查賭博糾紛引起，施男開槍洩憤，排除與年底選舉有關，案由警方進一步處理中。

竹南鎮市區一戶民宅大年初一凌晨遭開槍，造成住宅窗戶玻璃碎裂，並未造成人員受傷，因民宅屬政治家族，有意參選年底縣議員，槍擊案引起地方議論紛紛，警方獲報後派員到場處理，現場採證有13處彈痕，成立專案小組偵辦。

辦案人員連日調閱周邊監視器畫面，逐一比對可疑車輛與人員動線，蒐證分析比對，警方鎖定黃姓男子（22歲）當天開車載施姓男子（23歲）到民宅外開槍，2月21日晚間查緝2人到案，依恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌偵辦。

警方初步調查，施男於除夕晚間賭博，身上十刕萬元現金輸光，還欠一萬多元，施男要回去拿錢，卻被場主留住，後來施找人來還錢，施男因此不爽，隔天凌晨持改造衝鋒槍掃射洩憤，警方後續追查改造衝鋒槍來源，及是否另涉其他案件。