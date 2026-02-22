聽新聞
0:00 / 0:00
疑賭博糾紛不爽 男子大年初一涉嫌持改造鋒槍掃射洩憤 苗警循線逮人
苗栗縣竹南鎮一戶政治家族住家玻璃，大年初一凌晨遭人掃射，彈痕13槍，警方於昨天晚上循線逮捕開槍施姓男子，起出一把改造衝鋒槍，初步調查賭博糾紛引起，施男開槍洩憤，排除與年底選舉有關，案由警方進一步處理中。
竹南鎮市區一戶民宅大年初一凌晨遭開槍，造成住宅窗戶玻璃碎裂，並未造成人員受傷，因民宅屬政治家族，有意參選年底縣議員，槍擊案引起地方議論紛紛，警方獲報後派員到場處理，現場採證有13處彈痕，成立專案小組偵辦。
辦案人員連日調閱周邊監視器畫面，逐一比對可疑車輛與人員動線，蒐證分析比對，警方鎖定黃姓男子（22歲）當天開車載施姓男子（23歲）到民宅外開槍，2月21日晚間查緝2人到案，依恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌偵辦。
警方初步調查，施男於除夕晚間賭博，身上十刕萬元現金輸光，還欠一萬多元，施男要回去拿錢，卻被場主留住，後來施找人來還錢，施男因此不爽，隔天凌晨持改造衝鋒槍掃射洩憤，警方後續追查改造衝鋒槍來源，及是否另涉其他案件。
竹南警分局分局長陳俞佐表示，街頭不是犯罪者的溫床，絕不容許任何不法分子滋事或在地方紮根，歹徒若敢犯案，警方就一定讓他在鐵窗下後悔。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。