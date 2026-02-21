聽新聞
疑情緒失控隨機攻擊…嘉市7旬翁晨運突遭壓制割頸 涉案男聲押獲准
嘉義市大年初五清晨發生駭人隨機攻擊事件。1名30歲簡姓男子，疑似情緒失控，在自由路與友忠路口綠地，突然將正在晨運的70歲老翁踹倒壓制，並持檳榔刀割傷其後頸部，現場民眾驚見報警。警方到場將簡男逮捕送辦，嘉義地方檢察署複訊後，依涉犯殺人未遂重罪，向嘉義地方法院聲請羈押，法院晚間准押。
警方指出，案發於清晨5時30分許，簡男原本坐在綠地椅子上，突然起身以腳踹倒在旁運動的老翁，隨即將人壓制在地，持檳榔刀朝老翁後頸部劃傷。警方趕抵時，雙方仍在路口分隔島對峙，員警立即上前壓制逮捕，並在現場查扣簡男丟棄的凶器檳榔刀一把，同步通報119將傷者送醫急救。
簡男供稱，當時因老翁突然靠近，才會出手壓制。警方表示，老翁頸部有切割傷，四肢多處擦傷，經醫院治療後已住院觀察，暫無生命危險。全案警詢後依殺人未遂及傷害罪嫌，移送嘉義地方檢察署偵辦。
檢方指出，簡男涉嫌刑法殺人未遂罪，屬最輕本刑五年以上重罪，且警方圍捕時，簡男有逃逸並丟棄凶器情形，顯有逃亡及滅證之虞，具羈押原因及必要性，已向嘉義地方法院聲請羈押，法院裁押。 被告涉嫌刑法殺人未遂罪，犯罪嫌疑重大，所犯係有期徒刑5年以上重罪，且警方到場圍捕，其於逃跑時丟棄行兇的刀具，有逃亡及滅證事實，有羈押之原因及必要，聲請羈押。 檢察官下午5時40聲請羈押。嘉義地院晚間8時30裁准機羈押。
