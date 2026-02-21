嘉義老翁晨運突遭持刀攻擊…後頸被砍傷送醫急救 檢方聲押犯嫌

嘉義市今天發生傷人事件，簡姓男子突然將晨起運動的老翁壓制在地，並持檳榔刀割傷老翁後頸部，警方據報到場逮捕簡男移送，嘉檢複訊後，向嘉義地方法院聲請羈押。

警方表示，30歲簡男於清晨5時30分左右，坐在嘉義市自由路、友忠路綠地椅子上，突然用腳踹倒在旁運動的70歲老翁，還將老翁壓制在地後，持1把檳榔刀割傷老翁後頸部，旁人見狀報警。

警方據報到場時，行凶的簡男與被害人對峙於路口分隔島上，警方隨即逮捕簡男，同時查扣簡男丟棄在地上的凶器檳榔刀1把，並立即通報119，由救護車將受傷的老翁送醫急救。

簡男供稱，當時自己坐在綠地椅子上，因老翁突然靠近，才會動手將老翁壓制在地。

警方指出，經醫治後，老翁受傷部位為頸部切割傷、四肢多處擦傷，目前住院治療中；警方訊後，依殺人未遂、傷害案移送嘉義地方檢察署偵辦。

嘉義地檢署表示，被告涉嫌刑法殺人未遂罪，犯罪嫌疑重大，所犯是有期徒刑5年以上重罪，且警方到場圍捕，其於逃跑時丟棄行凶刀具，有逃亡及滅證事實，有羈押之原因及必要，聲請羈押。