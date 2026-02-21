快訊

醫美診所被開4槍…負責人曾借錢給友人 遭幫派「黑吃黑」尋仇警告

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

大年初五迎財神，但台北市一家醫美診所卻迎來歹徒開槍！大安區復興南路及仁愛路口附近一家醫美診所，今天中午12時許，65歲蕭姓負責人帶領診所員工在一樓舉行新春團拜，卻遭一名戴鴨舌帽、口罩男子闖入並連開4槍，負責人右小腿中彈，另外兩名診所女員工，腹部及小腿遭流彈擦傷。

轄區警方獲報後與台北市刑警大隊組成專案小組追緝，目前得知開槍凶嫌為一名男子，步行到醫美診所大樓所在的大樓一樓埋伏，趁團拜時行凶，附近住戶一開始以為是鞭炮聲；犯嫌開槍後仍徒步離開，在附近巷弄內變裝逃離；目擊現場的大樓保全嚇到，事後製作筆錄說明發生經過。

由於醫美診所位於大樓8樓，犯嫌沒有選擇上樓犯案，而是利用診所眾人到一樓新春團拜時埋伏，精準掌握蕭姓負責人動向，加上犯嫌步行離開在巷弄內從容換裝，開槍時刻意對準小腿射擊，警方研判尋仇警告異味濃厚且計畫已久。

蕭姓負責人在2016年間曾借款給高姓友人周轉，友人事後無法還錢，只好將經營的電子公司賣給蕭，蕭經營公司漸有起色還上市上櫃；高姓友人不甘，找來天道盟王姓男子介入，蕭決定拿出一千萬元給友人了結此事，沒想到卻被王男黑吃黑，王更想要趁機介入電子公司經營，蕭最後報警逮人。

目前警方不排除任何犯案動機，正清查蕭姓負責人的人際關係，釐清是否與他人有財務糾紛或恩怨，並分派人手追查槍手去向。

台北市一家醫美診所進行新春團拜，遭槍手埋伏開槍射傷診所負責人。記者廖炳棋／翻攝
