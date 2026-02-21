快訊

初五開工正在拜拜！大安區醫美診所遭槍擊 老闆及女員工中彈

台積電1900塊以上太貴了買不下去？他靠零股持續買進：期待破2330那天

只買房、不買地！「地上權住宅」成小資族新選擇 專家警告房貸問題

初五開工日北市仁愛路醫美診所遭開槍 老闆及女員工中彈

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

大年初五台北市發生開槍案件！北市大安區仁愛路一家醫美診所，今天中午12時許遭歹徒開槍，目前得知歹徒一共開了3至4槍，醫美診所老闆右小腿中彈，另外有一發流彈擊中醫美女員工左小腿，目前警方已經趕到現場採證，並追查開槍男子下落。

據了解，醫美診所位於仁愛路一棟建築物樓上，但今天中午，醫美診所疑在一樓舉行開工日拜拜，一名男子步行到現場朝老闆開槍，隨即步行離去；目前掌握一人犯案，受傷的老闆與女員工送醫急救，目前沒有大礙。

台北市政府警察局大安分局。圖／取自GoogleMap
台北市政府警察局大安分局。圖／取自GoogleMap
北市大安區仁愛路一家醫美診所，今天中午12時許遭歹徒開槍。示意圖／AI生成
北市大安區仁愛路一家醫美診所，今天中午12時許遭歹徒開槍。示意圖／AI生成

延伸閱讀

北市清潔隊員離職率不到1%的秘密 2年還吸引新北35人跳槽來

蓋光電板風雨操場影響校樹 北市要學校恪守規範

汽車美容店經營糾紛釀殺機…3惡煞尾隨攔車開槍致1死 殺人罪起訴

吃不到氣瘋了？疑因友人拒絕分食薯條 美18歲男當場開槍轟死朋友

相關新聞

初五開工日北市仁愛路醫美診所遭開槍 老闆及女員工中彈

大年初五台北市發生開槍案件！北市大安區仁愛路一家醫美診所，今天中午12時許遭歹徒開槍，目前得知歹徒一共開了3至4槍，醫美...

失智長者走失 人在山區最危險

藝人林葉亭八十五歲父親因失智症多次離家走失，去年一月十六日再次失蹤，其最後身影出現在台北市士林山區，警、消投入上百人次地...

失蹤人口 去年1-11月全台逾2.1萬人

根據警政署統計，去年一至十一月全台有二萬一九六九人被報失蹤，超過一半失蹤原因與家庭、疾病相關，其中青少年離家出走、幼童隨...

少年涉詐攀升 不少人是逃家

青少年失蹤人口居高，不少可能被犯罪集團利用。警政署統計，十二歲到十七歲少年涉詐，二○二三年逾二一○○人，前年超過三千人，...

家庭不和失聯 警協尋拒回家

台南婦產科名醫侯娟妃與家人不和，去年停業後與家人失聯，家人為此通報失聯鬧上新聞版面；台灣成年人失蹤比率高居第一，受理多起...

家庭疏離…學者：兒少離家 網路成誘因

銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立指出，全球包括歐美國家的少年與兒童離家出走升高是普遍現象，並與網路興起脫不開關係，不過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。