初五開工日北市仁愛路醫美診所遭開槍 老闆及女員工中彈
大年初五台北市發生開槍案件！北市大安區仁愛路一家醫美診所，今天中午12時許遭歹徒開槍，目前得知歹徒一共開了3至4槍，醫美診所老闆右小腿中彈，另外有一發流彈擊中醫美女員工左小腿，目前警方已經趕到現場採證，並追查開槍男子下落。
據了解，醫美診所位於仁愛路一棟建築物樓上，但今天中午，醫美診所疑在一樓舉行開工日拜拜，一名男子步行到現場朝老闆開槍，隨即步行離去；目前掌握一人犯案，受傷的老闆與女員工送醫急救，目前沒有大礙。
