快訊

Google面試腦筋急轉彎為何消失 顛覆你以為的徵才標準

大魚大肉害腦霧？研究曝「高脂肪讓記憶力大降16%」 醫勸收假前這樣做

務實又愛儲蓄！生肖牛連3年蟬聯購屋冠軍「最後一名是他」

住近1個月霸王屋還敢襲警　新北男拒捕傷4警判刑3月

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北市一名洪姓男子去年5月下旬入住土城飯店，竟連欠近一個月住宿房費未繳卻賴著不走，店家只能報警處理。不料警方到場後，發現床上疑似有毒品喪屍菸彈，洪男見狀不僅抓起菸彈丟向窗外，還動手襲警打傷4名員警。新北地方法院日前依傷害罪判處洪男3月徒刑，得易科罰金。可上訴。

判決指出，洪男去年5月24日入住土城區某飯店，卻長期積欠房費，直到隔月22日店家忍無可忍決定報警，土城警方4名派出所員警由飯店人員開門進入房內，赫然發現床上留有疑似依托咪酯菸彈，隨即詢問洪男是否施用毒品？不料洪男非但不配合，還拿起菸彈打算吸食並向窗外丟擲。

員警見狀立刻上前制止，卻遭洪男揮拳猛力攻擊，過程中甚至試圖搶奪警槍和拿起一旁的噴火罐，造成現場4警四肢多處紅腫擦傷，最後遭警合力壓制逮捕，依妨害公務及傷害等罪移送法辦。

審理期間，洪男將襲警責任全推給警方，表示是員警先動手才反抗，但法官認為，洪男不僅對依法執行職務的警員施以強暴，妨害警方勤務正常運作，更是挑戰公權力、藐視國家法秩序，行為應予非難，且尚未與4警和解，因此從一重依慯害罪判刑3月，得易科罰金9萬元。

新北市一名洪姓男子入住土城某飯店連欠近一個月住宿房費未繳，竟還在警方到場後動手打傷4名員警，遭新北地院依傷害罪判處3月徒刑。圖／聯合報系資料照片
新北市一名洪姓男子入住土城某飯店連欠近一個月住宿房費未繳，竟還在警方到場後動手打傷4名員警，遭新北地院依傷害罪判處3月徒刑。圖／聯合報系資料照片

飯店 土城

延伸閱讀

從符到衡 新北多元姓氏成職場趣味話題

北市清潔隊員離職率不到1%的秘密 2年還吸引新北35人跳槽來

大年初五新北三重清晨傳火警 疑烹飪不慎燒毀爐具

影／新北死亡車禍…計程車疑搞錯方向下匝道 21歲騎士遭撞魂斷永福橋

相關新聞

住近1個月霸王屋還敢襲警　新北男拒捕傷4警判刑3月

新北市一名洪姓男子去年5月下旬入住土城某飯店，竟連欠近一個月住宿房費未繳卻賴著不走，店家只能報警處理。不料警方到場後，發...

失智長者走失 人在山區最危險

藝人林葉亭八十五歲父親因失智症多次離家走失，去年一月十六日再次失蹤，其最後身影出現在台北市士林山區，警、消投入上百人次地...

失蹤人口 去年1-11月全台逾2.1萬人

根據警政署統計，去年一至十一月全台有二萬一九六九人被報失蹤，超過一半失蹤原因與家庭、疾病相關，其中青少年離家出走、幼童隨...

少年涉詐攀升 不少人是逃家

青少年失蹤人口居高，不少可能被犯罪集團利用。警政署統計，十二歲到十七歲少年涉詐，二○二三年逾二一○○人，前年超過三千人，...

家庭不和失聯 警協尋拒回家

台南婦產科名醫侯娟妃與家人不和，去年停業後與家人失聯，家人為此通報失聯鬧上新聞版面；台灣成年人失蹤比率高居第一，受理多起...

家庭疏離…學者：兒少離家 網路成誘因

銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立指出，全球包括歐美國家的少年與兒童離家出走升高是普遍現象，並與網路興起脫不開關係，不過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。