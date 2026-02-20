快訊

二戰後最嚴峻安保環境！高市警告大陸脅迫 擬修安保文件、體制改革

鯉魚潭快艇遭疑「惡意造浪」害9歲童溺斃 縱管處調監視器…若超速最高罰百萬

新港奉天宮開臺媽祖抽出「國運籤上上籤」 董事長解讀籤詩

鯉魚潭快艇遭疑「惡意造浪」害9歲童溺斃 縱管處調監視器…若超速最高罰百萬

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一名9歲鄭姓男童初三隨家人到鯉魚潭乘天鵝船遊湖不幸溺斃，外界質疑遊艇惡意造浪導致船隻翻覆釀成意外，花東縱谷國家風景區管理處表示，潭面動力船隻限速10浬，若超速可開罰5000到100萬元，正調閱監視器畫面檢視當時情況，對於水域行駛路線、畫定的活動區域也會全面檢討。

鯉魚潭位於壽豐鄉，由縱管處管理，縱管處祕書蔡威平今天表示，現行鯉魚潭水域，包括天鵝船、SUP、獨木舟等非動力水上遊憩都可使用，在潭北還有一塊專屬非動力活動的區域，讓初學的水上玩家可以練習，練習完再進到共用區域。

蔡威平表示，這次發生事故的區域在環東偏環北，也就是環潭公路約1公里處旁的水域，該處屬於動力、非動力船隻共同的水域，因為現場沒有攝像機，正在調閱附近畫面，若有拍到相關影像，將提供給檢警。

蔡威平說，鯉魚潭的動力小船，也就是快艇，限速10浬，鯉魚潭管理站配置有測速器不定時檢測，一旦發現船隻超速，可依觀光發展條例第64條可開罰5000到100萬元。目前鯉魚潭有16艘動力小船，管理站對每個業者都逐一宣導限定水域及限速，也要求主動避讓天鵝船等非動力活動。

縱管處正調查船隻翻覆的原因，若調閱到相關影像，將交由檢警判斷，若確實超速也會開罰。蔡威平說，針對船隻行駛路線、畫面區域等，正做全面檢視及檢討，若認為有調整必要，會與鯉魚潭周邊水域活動業者協調，以最安全的方式來營運。

當地租船業者表示，船隻均合法登記且都有投保無過失責任險，也都依規定讓乘客穿戴救生衣。快艇由業者操作，遇到非動力船一般都會放慢速度，但昨天湖面船隻非常多，可能因此造成湧浪。

花蓮壽豐鄉鯉魚潭昨天發生天鵝船翻覆，9歲男童不幸溺斃的意外。記者王燕華／翻攝
花蓮壽豐鄉鯉魚潭昨天發生天鵝船翻覆，9歲男童不幸溺斃的意外。記者王燕華／翻攝
花蓮壽豐鄉鯉魚潭昨天發生天鵝船翻覆，9歲男童不幸溺斃的意外。記者王燕華／翻攝
花蓮壽豐鄉鯉魚潭昨天發生天鵝船翻覆，9歲男童不幸溺斃的意外。記者王燕華／翻攝

鯉魚潭 開罰 限速 獨木舟 花蓮

延伸閱讀

初三鯉魚潭溺斃憾事...外界質疑「惡意造浪」害死9歲童 檢警今相驗要查

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆釀悲劇 網質疑快艇「惡意造浪」致翻船

初三傳憾事…全家同遊鯉魚潭「天鵝船突翻覆」 9歲男童困船底不幸溺斃

帳號遭盜用？她租車超速被開4張紅單 害業者挨罰1萬多元免罰

相關新聞

鯉魚潭快艇遭疑「惡意造浪」害9歲童溺斃 縱管處調監視器…若超速最高罰百萬

花蓮一名9歲鄭姓男童初三隨家人到鯉魚潭乘天鵝船遊湖不幸溺斃，外界質疑遊艇惡意造浪導致船隻翻覆釀成意外，花東縱谷國家風景區...

男在林邊火車站縱火燒車後 沿途砸車持刀搶超商…屏檢聲押獲准

屏東縣39歲蔡姓男子昨18日大年初二晚間疑和媽媽吵架心情不好，自製7瓶松香水，騎機車到林邊火車站鐵路高架橋下方先是縱火燒...

與母吵架後縱火砸車搶超商 男遭屏檢聲押…鄉長太太轎車慘被波及

屏東縣39歲蔡姓男子昨大年初二晚間疑和媽媽吵架心情不好，竟自製7瓶松香水，騎機車到林邊火車站的鐵路高架橋下縱火燒車，沿途...

影／大年初二潛超商竊取現金加70包香煙 躲宮廟今遭逮

吳姓男子趁昨天大年初二凌晨潛入新北市板橋區1間超商，不僅破壞收銀機竊取現金，還順手偷走70包香煙，警方今天循線追至三重區...

10分鐘內撞2車！彰化男毒駕肇逃 最後自撞派出所階梯火燒車

彰化縣34歲洪姓男子涉嫌毒駕，昨天下午10分鐘內先後兩車肇事逃逸，最後撞上派出所前階梯，造成汽車起火。洪嫌被逮後，精神狀...

影／新北深夜車失控撞進民宅 警揪出男子毒駕闖禍送辦

新北市葉姓男子昨深夜10時許駕車行經中和區中山路時，無端失控衝撞路邊民宅1樓，車頭嚴重毀損，葉男酒測值為零，卻被查出涉嫌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。