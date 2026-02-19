快訊

咬下才發現「長毛」！不二緻果春節糕餅爆發霉 衛生局開罰了

「人肉占車格」爆衝突！她被拖下車毆打 高雄漢神巨蛋認：監視器死角

出身偏鄉苦讀到台大博士…泰博董座回饋故鄉 初三再發600多份小紅包

男在林邊火車站縱火燒車後 沿途砸車持刀搶超商…屏檢聲押獲准

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣39歲蔡姓男子昨18日大年初二晚間疑和媽媽吵架心情不好，自製7瓶松香水，騎機車到林邊火車站鐵路高架橋下方先是縱火燒車，沿途持刀砸毀兩輛汽車，接著到派出所對面超商持刀搶劫，犯案7分鐘就遭警鎖定落網，警詢後今移送屏檢偵辦，檢方訊問後蔡男涉犯放火罪、加重強盜等罪嫌向法院聲請羈押獲准。

屏東地檢署表示，18日深夜接獲警方獲報後，值日主任檢察官陳妍萩與檢察官指揮東港警分局從速偵辦，核發拘票拘提蔡男到案，指揮專案小組依法搜索其住處，扣得相關證物，爭取偵辦時效，漏夜由主任檢察官會同東港分局專案小組赴林邊火車站現場履勘，釐清動線、犯罪動機與所生危害。

蔡男昨18日晚間9時23分騎機車到林邊火車站，在火車站高架鐵軌下方接續丟擲7瓶自製松香水，現場頓時起火燃燒，四輛車輛遭燒毀，火光四起爆炸聲響傳出，警方在9時25分接獲報案，蔡男之後騎車離開現場，沿途持刀砸毀兩輛汽車，一輛是林邊鄉長鄭慶堂太太的汽車，一輛是租車，然後跑到派出所對面的超商持刀搶劫，並砸毀超商門窗。

蔡男搶完超商後得手約6千多元後，在路邊徒步持刀遊走，警方巡邏警網察覺蔡男形跡詭異，上前盤查，蔡男坦承，「超商我搶的，火我放的，我人不會走啦！」隨即將蔡男帶回警局偵辦。蔡男僅稱，跟媽媽吵架心情不好，犯下案件全承認。

警方今19日下午2時許將蔡男移送屏東地檢署偵辦，檢方今下午訊問後，認定蔡男涉犯刑法放火罪、加重強盜罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及反覆實施之虞，為確保後續偵查、審判與執行程序的進行，有羈押的必要，向法院聲請羈押獲准。

蔡男（左一）縱完火後搶超商，徒步離開時，被巡邏警網發現形跡可疑上前盤查時，蔡男坦承犯案，警方隨即將蔡男帶回偵辦。圖／讀者提供
蔡男（左一）縱完火後搶超商，徒步離開時，被巡邏警網發現形跡可疑上前盤查時，蔡男坦承犯案，警方隨即將蔡男帶回偵辦。圖／讀者提供
縱火現場，警方拉起封鎖線到場採證。圖／讀者提供
縱火現場，警方拉起封鎖線到場採證。圖／讀者提供
蔡男在7瓶的保利達空瓶內裝松香水，在林邊火車站縱火，造成4輛車燒毀，現場拉起封鎖線。圖／讀者提供
蔡男在7瓶的保利達空瓶內裝松香水，在林邊火車站縱火，造成4輛車燒毀，現場拉起封鎖線。圖／讀者提供
犯下縱火、砸車與搶超商的蔡男（前排中）警方今下午移送屏東地檢署偵辦，檢方訊問後向法院聲押獲准。圖／讀者提供
犯下縱火、砸車與搶超商的蔡男（前排中）警方今下午移送屏東地檢署偵辦，檢方訊問後向法院聲押獲准。圖／讀者提供
蔡男縱完火後到派出所對面超商搶劫得手6千多元，但蔡男身上不缺錢，蔡男身上早有1萬5千多元現金。圖／屏東小鎮資訊粉絲提供
蔡男縱完火後到派出所對面超商搶劫得手6千多元，但蔡男身上不缺錢，蔡男身上早有1萬5千多元現金。圖／屏東小鎮資訊粉絲提供

火車站 超商 屏東縣 搶劫 強盜

延伸閱讀

與母吵架後縱火砸車搶超商 男遭屏檢聲押…鄉長太太轎車慘被波及

男林邊火車站潑汽油縱火燒毀車輛後 還去搶超商得手近7千元

台電核二廠長收賄220萬羈押 法官裁准200萬交保

高金素梅助理、Matzka岳父涉貪羈押 凌晨上銬搭囚車 確定獄中過年

相關新聞

與母吵架後縱火砸車搶超商 男遭屏檢聲押…鄉長太太轎車慘被波及

屏東縣39歲蔡姓男子昨大年初二晚間疑和媽媽吵架心情不好，竟自製7瓶松香水，騎機車到林邊火車站的鐵路高架橋下縱火燒車，沿途...

10分鐘內撞2車！彰化男毒駕肇逃 最後自撞派出所階梯火燒車

彰化縣34歲洪姓男子涉嫌毒駕，昨天下午10分鐘內先後兩車肇事逃逸，最後撞上派出所前階梯，造成汽車起火。洪嫌被逮後，精神狀...

影／大年初二潛超商竊取現金加70包香煙 躲宮廟今遭逮

吳姓男子趁昨天大年初二凌晨潛入新北市板橋區1間超商，不僅破壞收銀機竊取現金，還順手偷走70包香煙，警方今天循線追至三重區...

男在林邊火車站縱火燒車後 沿途砸車持刀搶超商…屏檢聲押獲准

屏東縣39歲蔡姓男子昨18日大年初二晚間疑和媽媽吵架心情不好，自製7瓶松香水，騎機車到林邊火車站鐵路高架橋下方先是縱火燒...

影／新北深夜車失控撞進民宅 警揪出男子毒駕闖禍送辦

新北市葉姓男子昨深夜10時許駕車行經中和區中山路時，無端失控衝撞路邊民宅1樓，車頭嚴重毀損，葉男酒測值為零，卻被查出涉嫌...

汽車美容店經營糾紛釀殺機…3惡煞尾隨攔車開槍致1死 殺人罪起訴

新北市1間汽車美容店因經營糾紛釀殺機，李姓男子去年10月底遭張姓男子等3名惡煞尾隨攔車開槍，李男因頸部中彈送醫搶救仍不治...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。