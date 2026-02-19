男在林邊火車站縱火燒車後 沿途砸車持刀搶超商…屏檢聲押獲准

屏東縣39歲蔡姓男子昨18日大年初二晚間疑和媽媽吵架心情不好，自製7瓶松香水，騎機車到林邊火車站鐵路高架橋下方先是縱火燒車，沿途持刀砸毀兩輛汽車，接著到派出所對面超商持刀搶劫，犯案7分鐘就遭警鎖定落網，警詢後今移送屏檢偵辦，檢方訊問後蔡男涉犯放火罪、加重強盜等罪嫌向法院聲請羈押獲准。

屏東地檢署表示，18日深夜接獲警方獲報後，值日主任檢察官陳妍萩與檢察官指揮東港警分局從速偵辦，核發拘票拘提蔡男到案，指揮專案小組依法搜索其住處，扣得相關證物，爭取偵辦時效，漏夜由主任檢察官會同東港分局專案小組赴林邊火車站現場履勘，釐清動線、犯罪動機與所生危害。

蔡男昨18日晚間9時23分騎機車到林邊火車站，在火車站高架鐵軌下方接續丟擲7瓶自製松香水，現場頓時起火燃燒，四輛車輛遭燒毀，火光四起爆炸聲響傳出，警方在9時25分接獲報案，蔡男之後騎車離開現場，沿途持刀砸毀兩輛汽車，一輛是林邊鄉長鄭慶堂太太的汽車，一輛是租車，然後跑到派出所對面的超商持刀搶劫，並砸毀超商門窗。

蔡男搶完超商後得手約6千多元後，在路邊徒步持刀遊走，警方巡邏警網察覺蔡男形跡詭異，上前盤查，蔡男坦承，「超商我搶的，火我放的，我人不會走啦！」隨即將蔡男帶回警局偵辦。蔡男僅稱，跟媽媽吵架心情不好，犯下案件全承認。

警方今19日下午2時許將蔡男移送屏東地檢署偵辦，檢方今下午訊問後，認定蔡男涉犯刑法放火罪、加重強盜罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及反覆實施之虞，為確保後續偵查、審判與執行程序的進行，有羈押的必要，向法院聲請羈押獲准。