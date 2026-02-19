快訊

初三傳憾事…全家同遊鯉魚潭「天鵝船突翻覆」 9歲男童困船底不幸溺斃

日夜溫差大！初四東台灣易雨 未來一周溫度趨勢曝光

雪碧爆內情揭黃明志、謝侑芯「交往中」 正宮女友睜一隻眼閉一隻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

與母吵架後縱火砸車搶超商 男遭屏檢聲押…鄉長太太轎車慘被波及

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣39歲蔡姓男子昨大年初二晚間疑和媽媽吵架心情不好，竟自製7瓶松香水，騎機車到林邊火車站的鐵路高架橋下縱火燒車，沿途還持西瓜刀砸毀兩輛汽車，接續到派出所對面超商持刀搶劫，犯案7分鐘後就遭警鎖定落網，警詢後今移送檢方偵辦，屏東地檢署訊問後認定蔡男涉犯放火罪、加重強盜罪，犯嫌重大向法院聲請羈押。

39歲蔡男住林邊鄉，平日打零工維生，據了解，昨他疑和媽媽吵完架心情不好，晚間9時許騎機車出門，晚間9時23分在林邊火車站，鐵路高架橋下停車場，接續丟出自製7瓶用保利達空瓶裝松香油，丟出兩分鐘後，晚間9時25分警方、消防局接獲報案，林邊火車站發生火警。

蔡男犯下縱火案後，隨即騎機車離開，沿途他持西瓜刀砸毀兩輛汽車，其中一輛汽車是林邊鄉長鄭慶堂太太的汽車，好在車上當時沒人，車後方擋風玻璃遭砸毀，鄭慶堂說，他陪太太回娘家，車子停在附近。

砸完汽車後，蔡男接著到派出所對面超商持西瓜刀搶劫、砸店，得手約6千多元後，徒步離開。警方晚間9時30分發現蔡男持刀在路邊徒步，形跡可疑，警方當時已獲報林邊火車站發生縱火案，蔡男面對警方盤查時，蔡男坦承犯案，「超商我搶的，火我放的，先讓我抽根菸，我不會走啦！」。

蔡男落網坦承犯案，從丟擲第一瓶松香油到砸車、搶超商，犯案過程約7分鐘，警方在晚間9時25分接獲民眾報案，晚間9時30分時發現蔡男並帶回警局偵辦，全案幸無人受傷。4輛車遭燒毀、2輛車遭砸毀，與超商店內物品毀損。

屏東地檢署昨18日深夜獲報，由值日主任檢察官陳妍萩與檢察官指揮東港警分局從速偵辦，立即核發拘票拘提蔡男到案，指揮專案小組依法搜索其住處，扣得相關證物，爭取偵辦時效，漏夜由主任檢察官會同東港分局專案小組親赴林邊火車站前現場履勘，釐清動線、犯罪動機與所生危害。

蔡男搶超商後得手約6千多元，但其實蔡男身上還有1萬5千多元現金。蔡男僅說，跟媽媽吵架心情不好，犯下案件全都承認。警方今下午2時許將蔡男移送檢方偵辦。

檢方今下午訊問後，認定蔡男涉犯刑法放火罪、加重強盜罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及反覆實施之虞，為確保後續偵查、審判與執行程序的進行，有羈押的必要，向法院聲請羈押。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

蔡男（左一）縱完火後搶超商，徒步離開時，被巡邏警網發現形跡可疑上前盤查時，蔡男坦承犯案，警方隨即將蔡男帶回偵辦。圖／讀者提供
蔡男（左一）縱完火後搶超商，徒步離開時，被巡邏警網發現形跡可疑上前盤查時，蔡男坦承犯案，警方隨即將蔡男帶回偵辦。圖／讀者提供
蔡男縱完火後到派出所對面超商搶劫得手6千多元，但蔡男身上並不缺錢，蔡男身上早有1萬5千多元現金。圖／屏東小鎮資訊粉絲提供
蔡男縱完火後到派出所對面超商搶劫得手6千多元，但蔡男身上並不缺錢，蔡男身上早有1萬5千多元現金。圖／屏東小鎮資訊粉絲提供
犯下縱火、砸車與搶超商的蔡男（前排中）警方今下午移送屏東地檢署偵辦，檢方訊問後向法院聲押。圖／讀者提供
犯下縱火、砸車與搶超商的蔡男（前排中）警方今下午移送屏東地檢署偵辦，檢方訊問後向法院聲押。圖／讀者提供
蔡男在7瓶的保利達空瓶內裝松香水，在林邊火車站縱火，造成4輛車燒毀，現場拉起封鎖線。圖／讀者提供
蔡男在7瓶的保利達空瓶內裝松香水，在林邊火車站縱火，造成4輛車燒毀，現場拉起封鎖線。圖／讀者提供
蔡男縱完火後到派出所對面的超商搶劫得手6千多元，但蔡男身上並不缺錢，蔡男身上早有1萬5千多元現金。圖／屏東小鎮資訊粉絲提供
蔡男縱完火後到派出所對面的超商搶劫得手6千多元，但蔡男身上並不缺錢，蔡男身上早有1萬5千多元現金。圖／屏東小鎮資訊粉絲提供
縱火現場，警方拉起封鎖線到場採證。圖／讀者提供
縱火現場，警方拉起封鎖線到場採證。圖／讀者提供

火車站 超商 屏東縣 縱火 搶劫

延伸閱讀

借錢周轉不成涉嫌縱火燒梨山工寮 警方查獲男子到案

影／「超商我搶的！火也是我放的！我不會走啦 」縱火男落網畫面曝

美國男涉殺妻遺體塞冰櫃…被控一級謀殺 美媒：犯案後逃至香港

影／太大膽！男林邊火車站前縱火還到派出所前的超商持刀砸店

相關新聞

與母吵架後縱火砸車搶超商 男遭屏檢聲押…鄉長太太轎車慘被波及

屏東縣39歲蔡姓男子昨大年初二晚間疑和媽媽吵架心情不好，竟自製7瓶松香水，騎機車到林邊火車站的鐵路高架橋下縱火燒車，沿途...

10分鐘內撞2車！彰化男毒駕肇逃 最後自撞派出所階梯火燒車

彰化縣34歲洪姓男子涉嫌毒駕，昨天下午10分鐘內先後兩車肇事逃逸，最後撞上派出所前階梯，造成汽車起火。洪嫌被逮後，精神狀...

影／大年初二潛超商竊取現金加70包香煙 躲宮廟今遭逮

吳姓男子趁昨天大年初二凌晨潛入新北市板橋區1間超商，不僅破壞收銀機竊取現金，還順手偷走70包香煙，警方今天循線追至三重區...

影／新北深夜車失控撞進民宅 警揪出男子毒駕闖禍送辦

新北市葉姓男子昨深夜10時許駕車行經中和區中山路時，無端失控衝撞路邊民宅1樓，車頭嚴重毀損，葉男酒測值為零，卻被查出涉嫌...

汽車美容店經營糾紛釀殺機…3惡煞尾隨攔車開槍致1死 殺人罪起訴

新北市1間汽車美容店因經營糾紛釀殺機，李姓男子去年10月底遭張姓男子等3名惡煞尾隨攔車開槍，李男因頸部中彈送醫搶救仍不治...

影／「超商我搶的！火也是我放的！我不會走啦 」縱火男落網畫面曝

屏東縣林邊鄉39歲蔡姓男子昨晚9時許騎機車，帶著多瓶混裝松香水朝林邊火車站下方停車場縱火造成4車燒毀，蔡男接著騎機車到派...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。