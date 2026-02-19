影／大年初二潛超商竊取現金加70包香煙 躲宮廟今遭逮
吳姓男子趁昨天大年初二凌晨潛入新北市板橋區1間超商，不僅破壞收銀機竊取現金，還順手偷走70包香煙，警方今天循線追至三重區逮獲躲在宮廟的吳男還起出毒品，警詢後依竊盜、毀損、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市海山警分局埔墘派出所昨天上午8時接獲轄區賴姓連鎖超商店員報案指稱，該店營業時為上午6時至晚上12時，凌晨至上午6時並未營業，賴員昨天一早開店時，驚見店內收銀機遭破壞，所有現金均不翼而飛，經清點損失現金8600元、香煙70包及充電器1個，共計損失約1萬9000元。
警方調閱店內及周邊道路監視器畫面，發現竊賊在昨天凌晨2時許，見超商已關燈，強行掰開玻璃電動門入內行竊，得手後搭乘計程車往三重區方向逃離。
警方鎖定涉案犯嫌吳姓男子（40歲）涉有重嫌，擴大調閱沿路監視器，今天上午11時循線至三重區長元街查獲躲在1間宮廟的吳男並在其身上搜出1包安非他命和遭竊的香煙等贓物，警詢後今依竊盜、毀損、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦，同時溯源追查毒品來源。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。