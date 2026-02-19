影／大年初二潛超商竊取現金加70包香煙 躲宮廟今遭逮

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

吳姓男子趁昨天大年初二凌晨潛入新北市板橋區1間超商，不僅破壞收銀機竊取現金，還順手偷走70包香煙，警方今天循線追至三重區逮獲躲在宮廟的吳男還起出毒品，警詢後依竊盜、毀損、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市海山警分局埔墘派出所昨天上午8時接獲轄區賴姓連鎖超商店員報案指稱，該店營業時為上午6時至晚上12時，凌晨至上午6時並未營業，賴員昨天一早開店時，驚見店內收銀機遭破壞，所有現金均不翼而飛，經清點損失現金8600元、香煙70包及充電器1個，共計損失約1萬9000元。

警方調閱店內及周邊道路監視器畫面，發現竊賊在昨天凌晨2時許，見超商已關燈，強行掰開玻璃電動門入內行竊，得手後搭乘計程車往三重區方向逃離。

警方鎖定涉案犯嫌吳姓男子（40歲）涉有重嫌，擴大調閱沿路監視器，今天上午11時循線至三重區長元街查獲躲在1間宮廟的吳男並在其身上搜出1包安非他命和遭竊的香煙等贓物，警詢後今依竊盜、毀損、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦，同時溯源追查毒品來源。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

吳姓男子趁昨天大年初二凌晨潛入新北市板橋區1間超商，不僅破壞收銀機竊取現金，還順手偷走70包香煙，警方今天循線追至三重區逮獲躲在宮廟的吳男還起出毒品，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝




