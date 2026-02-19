10分鐘內撞2車！彰化男毒駕肇逃 最後自撞派出所階梯火燒車

彰化縣34歲洪姓男子涉嫌毒駕，昨天下午10分鐘內先後兩車肇事逃逸，最後撞上派出所前階梯，造成汽車起火。洪嫌被逮後，精神狀況極度不穩定，由派出所實施保護管束，送往彰化醫院就醫。

警方調查，洪嫌昨天下午4時21分許，駕車在溪湖鎮彰水路二段317號前，撞到一輛汽車後逃逸。他又繼續開車，9分鐘後，在埔心鄉中正路與正義路口，再撞到一輛奧迪轎車，他仍繼續開車，沿著員林大道2段，在4時37分鐘直到撞上員林警分局萬年派出所前階梯，造成汽車起火。

警方表示，由於洪嫌精神狀況極度不穩定，當場無法配合實施酒精測試及毒品初步篩檢，將呈報請彰化地署核發鑑定許可書並獲准。醫院因適逢春節連假，預定明天才能進行檢驗；另經彰化醫院初步抽血檢驗，呈現安非他命類毒品反應。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885