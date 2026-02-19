影／新北深夜車失控撞進民宅 警揪出男子毒駕闖禍送辦

歐洲反死刑組織（ECPM）近日在東京舉辦區域會議，其中一場以「廢死倡議者的安全」為主題的工作坊，引發與會者熱議。台灣廢除死刑推動聯盟（TAEDP）法務專員彭筱茹分享台灣倡議者面臨的網路與實體騷擾經驗，直言相關威脅「已是日常」，卻讓來自其他國家的與會者感到震驚。

2026-02-12 10:21