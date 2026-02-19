聽新聞
影／新北深夜車失控撞進民宅 警揪出男子毒駕闖禍送辦
新北市葉姓男子昨深夜10時許駕車行經中和區中山路時，無端失控衝撞路邊民宅1樓，車頭嚴重毀損，葉男酒測值為零，卻被查出涉嫌毒駕，中和警方依法送辦並開單扣車。
新北市警方昨晚10時許獲報，中和區中山路2段64巷內發生嚴重事故，轄區巡邏員警迅速趕抵，發生現場為葉姓男子（40歲）開車撞上路邊民宅1樓，由於整個車頭撞進民宅，車頭毀損嚴重，葉男雙腳僅輕微擦傷，自行就醫。
據了解，葉男當時開車直行，準備穿過中山路2段返回中和區光華街住處，因酒測值為零，警方原本以為只是單純自撞車禍意外，但員警眼尖在車內發現可疑物，搜出依托咪脂，立即對葉男實施毒品唾液快篩檢試，果真呈陽性反應。
警詢後今天依不能安全駕駛及毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦，同時依法開單並扣車。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
