影／「超商我搶的！火也是我放的！我不會走啦 」縱火男落網畫面曝

屏東縣林邊鄉39歲蔡姓男子昨晚9時許騎機車，帶著多瓶混裝松香水朝林邊火車站下方停車場縱火造成4車燒毀，蔡男接著騎機車到派出所對面超商持西瓜刀搶劫，搶完後，蔡男徒步走在附近，警網巡邏發現蔡形跡詭異，蔡男說「超商我搶、火我放的」帶回偵辦。

39歲蔡姓男子住在林邊鄉平日打零工維生，昨大年初二晚間9時許，竟帶著多瓶平日打零工刷油漆剩下松香水混裝在玻璃瓶內，騎機車到林邊火車站附近的停車場，丟擲多瓶自製松香水易燃物，頓時黑煙竄出，出現爆炸聲響，火光四起。

蔡姓男子犯下縱火案後，隨即騎機車離去，接著到距離林邊火車站約300公尺的超商內，該超商對面就是林邊分駐所，蔡男持西瓜刀進入超商，「錢交出來！要搶劫」，砸毀超商玻璃門，得手約6千元後，徒步離開超商。

東港警分局林邊分駐所巡邏警網獲報林邊車站發生縱火案，巡邏警網發現蔡男從超商方向徒步走在街道上，且手持西瓜刀，形跡可疑，隨即下車攔查，蔡男沒有拒捕，隨即向警方承認，「超商我搶的！我不會走啦！火也是我放的」，警方隨即將蔡男帶回警局偵辦。