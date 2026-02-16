影／西門町隨機攻擊朝路人揮拳...在松山機場搭機落網 原因超意外

台北市西門町昨天晚上發生隨機攻擊，39歲邱姓男子疑情緒不穩，突朝路人臉部揮拳，把對方的眼鏡都打掉，警方根據監視器畫面追人，沒想到航空警察局台北分局員警看到新聞報導，對邱男「光頭」特徵有印象，在機場大廳巡邏時正巧發現他身影立刻通報。萬華警方確認身分帶回偵辦，製作筆錄後強制送醫。

萬華分局西門町派出所15日晚上6點多獲報，37歲李男稱走路行經西寧南路與內江街口，突遭一名男子徒手攻擊，造成眼鏡毀損、手鍊也被打壞散落一地，立刻和對方拉開距離，孰料對方犯後揚長而去，憤怒提告傷害、妨害自由。

萬華警方積極調閱監視器畫面，靠著投宿資訊得知犯嫌身分是39歲邱姓男子，但由於他都是步行方式移動，繼續擴大釐清他藏匿處。

被害者李男昨天在社群threads發文爆料此事，今天接受媒體採訪，稱只是跟對方擦肩而過，卻被揮了至少2至3拳，描述對方是用「王八拳」的方式攻擊，隨機攻擊事件經新聞媒體報導被大眾所知。

航空警察局台北分局巡邏員警看到新聞，今天下午1點半在松山機場大廳巡邏，正巧透過邱男的「光頭」特徵發現他身影，立刻通報西門町派出所，經比對現場照片確認是邱男，派遣警力前往，約在下午2點多帶回派出所偵詢。

據了解，邱男警詢時稱自己被跟蹤，上前詢問對方卻不獲得回應，才會揮拳攻擊，警方製作完筆錄後依傷害罪嫌函送法辦，但認定他情緒不穩，通報三總醫院，經醫師判斷符合送醫要件，約在下午5點協助強制送醫。