台南開車上台北取款 「收水手」吸毒辯提神 車上藏668萬現金被逮

50歲蔡姓男子被詐騙集團吸收當車手，只要「有工作」就會從台南住家開車北上台北收款，北市警方根據前案掌握他身分，日前要抓他時，發現他出沒在士林區立刻派員攔查，果然在他車上查獲現金贓款668萬、毒品咖啡包等證物，他百口莫辯被逮，警詢後依毒品、洗錢等罪嫌移送法辦。

中山警方去年12月底接獲28歲梁姓女子報案，稱接到詐團假冒國家通訊傳播委員會來電，誆稱手機門號涉及詐騙，須代管名下財產，一時緊張，在中山區吉林公園見面交付65萬元，事後發現遭詐。

警方積極循線調閱監視器畫面，發現取款車手是蔡男，向法院、地檢署聲請搜索票及拘票，正要執行收網行動，根據他車牌鎖定行蹤，沒想上月21日他出現在士林、北投一帶，中山警方立刻派員埋伏，見時機成熟，以優勢警力在承德路上攔停蔡男開的Honda CR-V。

警方當天晚上9點多持票拘提他，並在車上搜索，雖然沒有梁女被騙的65萬元，車內後車廂卻放有更大筆的668萬元現金，以及摻有二級毒品安非他命的毒品咖啡包30包、手機1支、假收據4張等證物。

警方事後釐清，確認668萬元是蔡男當天當車手而來的贓款，受害者是家住北投區、年約40歲的鄭姓女子，她因為要裝潢在網上找到裝潢公司，殊不知落入詐騙陷阱。警詢後蔡男被依毒品、洗錢、公共危險等罪嫌移送台北地檢署偵辦。檢方訊後諭令8000元交保後傳。

據了解，蔡男有詐欺、毒品等前科，贓款部分坦承擔任車手想賺錢，但毒品部分則強調是「自己吸食」，稱因為上班從台南開車到台北，要開長途因此習慣使用毒品咖啡包提神。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885