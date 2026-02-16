北市警破依托咪酯分裝場 循線抓第三層藥頭…還有2毒友「幫忙分裝」

台北市中正二警方積極掃毒，根據先前偵辦的毒品案件持續向上溯源，日前持搜索票成功抓到第三層藥頭，一舉破獲依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）分裝場，逮回藥頭李姓男子和「買家」王姓男子、吳姓男子，查扣依托咪酯煙油1罐、煙彈4顆、煙油1瓶等證物，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。檢方複訊3人均交保候傳。

警方是從去年7月在路邊攔查逮獲的依托咪酯案件向上溯源，順勢往上抓到第三層藥頭李男（41歲），發現他都在網路上販毒，再以面交方式交貨，半年內粗估不法獲利數十萬元。

警方循線鎖定，發現他據點在新北市中和區，日前向新北地方法院聲請搜索票逮人，在狹小的房間內抓到李男之外，還有王男（45歲）、吳男（22歲），詢問了解，2人稱因購買多次，才來李男租屋處幫忙分裝和取貨，警詢後3人被依毒品罪嫌移送法辦。

警方在屋內查扣大量毒品與分裝工具，包括依托咪酯煙油1罐（毛重達95.48公克）、煙彈4顆、煙油1瓶、分裝用甘油（含滴管）、空煙彈2顆、電子磅秤及咖啡包殘渣袋4包、安非他命殘渣袋、吸食器2組等證物。

適逢農曆春節，中正二警方呼籲，依托咪酯等新興毒品嚴重危害人體健康，將持續秉持「向上溯源、向下刨根」原則，嚴打毒品犯罪，守護社會治安與民眾健康。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885