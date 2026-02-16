影／新北樹林小年夜破職業賭場逮49人 查獲制式手槍、32包K毒

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區某「土地開發公司」意圖利用過年搞賭場撈一筆，但早已被警方盯上，昨天小年夜持搜索票突襲攻堅，一舉查獲49人聚賭「推筒子麻將」，並搜到1把貝瑞塔手槍和32包K他命，賭資只有8萬元。

樹林區大安路這間「土地開發公司」平日即出入複雜，樹林警分局掌握情資該公司過年期間將經營賭博，經數日監控蒐證並向法院聲請搜索票獲准，昨天凌晨0時許會同霹靂小組破門攻堅，當場破獲「推筒子麻將」職業性賭場。

現場逮捕37歲負責人鄭男和荷官、把風人員共 4 人、以及賭客 45 人，查扣抽頭金與賭資約8萬元等證物。屋內更搜出1把貝瑞塔手槍、13發子彈和32包K他命共107.5 公克。

警詢後賭場負責人鄭男等 4 人分別依刑法第268條聚眾賭博營利罪、違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦，45名賭客依違反社會秩序維護法移請裁罰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市樹林區某「土地開發公司」意圖利用過年搞賭場撈一筆，但早已被警方盯上，昨天小年夜持搜索票突襲攻堅，一舉查獲49人聚賭「推筒子麻將」，並搜到1把貝瑞塔手槍和32包K他命。記者林昭彰／翻攝
新北市樹林區某「土地開發公司」企圖利用過年兼營賭場，警方昨天持搜索票突襲攻堅，一舉查獲49人聚賭「推筒子麻將」，現場牆面圍貼沒有隔音效果的塑膠膜，令人匪夷所思。記者林昭彰／翻攝
新北市樹林區某「土地開發公司」企圖利用過年兼營賭場，警方昨天持搜索票突襲攻堅，一舉查獲49人聚賭「推筒子麻將」，現場牆面圍貼沒有隔音效果的塑膠膜，令人匪夷所思。記者林昭彰／翻攝
