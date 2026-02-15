宜蘭爆炸包裹炸傷2人 凶嫌否認製作爆裂物遭聲押禁見

宜蘭市黎明路昨天驚傳包裹爆炸，洪姓婦人與弟弟拆封時受傷。檢警成立專案小組追查，昨深夜赴頭城拘提63歲吳姓男子到案，吳嫌否認自製爆裂物，僅坦承與洪婦兒子有債務糾紛，檢方訊後依殺人未遂罪嫌聲請羈押禁見。

洪家姊弟2年多前搬入黎明路透天厝，12日家門口出現未署寄件人、僅書寫地址的可疑包裹。洪男14日將包裹拆封時瞬間引爆，不但屋內牆面留下大片焦黑痕跡，兩人身上還有多處受傷，所幸送醫後均無生命危險，也未波及其他住戶。

鑑識人員自牆面黑色殘留物中驗出火藥成分，確認為機械式觸發爆裂物；警方調閱監視器影像、比對通聯紀錄與金流，從傷者人際關係著手清查。據了解，吳男疑與洪姓婦人兒子31歲朱男有39萬元投資糾紛，曾提告詐欺後雙方斷聯，警鎖定吳嫌涉有重嫌，朱男也主動到案，配合釐清投資與金流細節。

警方14日晚間11時許持搜索票前往吳嫌位於頭城鎮住處搜索，查扣銅線、繼電器、三用電表、焊錫、油封等疑似製作裝置工具。吳嫌到案後否認製作爆裂物，僅坦承與朱男有投資理財糾紛，材料來源與製作過程仍待鑑識比對釐清。

警方表示，吳嫌年輕時從事養殖與農業，近年在工地做板模，長期接觸電工設備與材料，對基本電路及機械構造並不陌生，應具備相關水電經驗，不過是否憑著背景做爆裂物，仍待專業鑑識報告確認。