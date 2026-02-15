快訊

日本擬解禁武器出口限制！依殺傷力分級 出售國家限定「2條件」

年終入帳只爽5分鐘！35歲工程師嘆「空虛」：科技業像圍城

台南安南工地意外…60歲男疑遭廢棄物砸傷頭破血流 搶救後傷重不治

國中生割頸案一審輕判 各界呼籲《少事法》修法

聚傳媒／ 特約記者吳思賢報導

照片為受害人父親記者會畫面截圖

近日國中生割頸案一審判決出爐，法官依《少年事件處理法》之判決，引發社會震撼。受害者父親在悲傷中公開痛批司法「保護加害者、忽視被害人」。各界有感於這起案件不只是單一判決的爭議，而是《少年事件處理法》的制度設計必須要檢討。

綜合各方意見，《少年事件處理法》的立法初衷在於保護未成年人成長權益，強調教化優先、輔導重於刑罰。這套理念並非錯誤。對於多數的涉案少年而言，及早矯治確實有助於避免走向更嚴重的犯罪道路。然而，現在有些少年的邪惡程度遠遠超過成年人，當案件性質已經達到重大暴力犯罪層級，例如蓄意持刀割頸、致人於死或重傷時，《少事法》的保護制度是否仍然一體適用？過度側重保護加害少年，反而忽略被害人及其家屬。

相關討論認為問題核心不在「要不要保護少年」，而在「如何區分案件類型」。現行制度中，少年重大暴力案件可移送普通法院審理，但門檻與實務運作仍相對保守，導致部分重大案件仍停留在少年司法體系內，以保護與輔導為主。當判決結果與一般成人案件形成巨大的落差，便容易造成社會觀感上的失衡。

主要看法包括：司法的功能，不僅是教化，更包含公平與嚇阻。若制度讓人覺得「未成年就算犯下重罪也不必承擔相應責任」，長期而言反而助長犯罪。尤其在校園暴力頻傳的背景下，家長與學生對於安全的期待更為迫切。《少事法》不該成為助長少年犯罪的溫床。

各界提出了修法有三個面向：第一，明確列舉「重大暴力犯罪」的客觀標準，例如故意殺人、重傷害等，一旦達到一定情節，應原則上移送普通刑事體系審理。第二，建立被害人及家屬參與程序的保障機制，讓其意見在量刑與處分階段被正式聽取。第三，強化矯治透明度與追蹤機制，避免外界對「輕判等於縱容」的疑慮。

《少年事件處理法》到了全面檢討的關鍵時刻。朝野政黨能不能以最快速的行動修法，民眾都在看。

聚傳媒

司法 被害人 未成年

延伸閱讀

新北割頸案12年定讞惹眾怒！郁方痛批「人渣、訟棍」：到底哪裡可教化！

獨／法界呼籲立委修少事法！楊爸唯一肯定的法官嘆：任何人都會動容

國中生割頸案判刑定讞 家屬今痛斥「法官就是加害者的幫凶」

新北少年割頸案定讞！死者父要說出一切 痛訴：誰要認養他們兩個？

相關新聞

宜蘭包裹爆裂物害2人受傷...犯嫌具板模與電工背景 對炸藥有基本認知

春節前夕，宜蘭市黎明路發生包裹爆炸案，造成70歲洪姓婦人與66歲弟弟受傷，警方昨深夜前往頭城鎮攻堅，逮捕63歲吳姓男子，...

竹聯幫吳敦告別式 首任幫主之子陳楚河到場遭警盤查蒐證

竹聯幫大老吳敦本月3日因病辭世，享壽77歲，2月15日在台北市懷愛館舉行告別式，結束傳奇一生，家屬在訃聞指出，依吳敦生前...

新北割頸案判12年定讞！家屬崩潰喊不公 律師揭「判不死」殘酷真相

新北市某國中前年發生駭人聽聞的割頸案，楊姓國中生遭郭姓少年持彈簧刀攻擊身亡，最終郭姓少年與教唆的林姓少女分別被判處12年與11年有期徒刑定讞。死者家屬今（15）日在新北市議員陪同下召開記者會，悲憤質疑司法不公，痛批「毒駕致死都能判更重，割頸殺人卻只判這樣，公平正義在哪裡？」

宜蘭包裹爆炸2傷！警深夜逮1犯嫌 疑39萬投資糾紛釀殺機

昨天宜蘭市民宅發生洪姓姊弟被不明包裹時爆炸受傷事故，警方確認是爆裂物，包裹有寫地址，卻沒有郵戳、電話，研判由犯嫌親送至門...

拆包裹轟一聲 宜蘭姊弟炸破相

宜蘭市洪姓姊弟昨拆包裹，弟弟一打開就爆炸，姊弟臉、身體被震碎的玻璃和飛散的鐵片割、刺傷。警方採證，聞到疑似炸藥成分硝化甘...

針對性犯案？疑嫌犯親送包裹到家門口 宜蘭爆炸案害2傷「現場採到火藥」

春節連假第一天，宜蘭市民宅發生洪姓姊弟拆開來路不明包裹時爆炸受傷案件，警方現場採證，牆上留有黑色火藥痕跡，確認是爆裂物，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。