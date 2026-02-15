新北割頸案判12年定讞！家屬崩潰喊不公 律師揭「判不死」殘酷真相

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導

<a href='/search/tagging/2/律師' rel='律師' data-rel='/2/167125' class='tag'><strong>律師</strong></a>林智群指出，受限於法律規定，<a href='/search/tagging/2/未成年' rel='未成年' data-rel='/2/166388' class='tag'><strong>未成年</strong></a>人本就不可能判處死刑或無期徒刑。聯合報系資料照片
新北市某國中前年發生駭人聽聞的割頸案，楊姓國中生遭郭姓少年持彈簧刀攻擊身亡，最終郭姓少年與教唆的林姓少女分別被判處12年與11年有期徒刑定讞。死者家屬今（15）日在新北市議員陪同下召開記者會，悲憤質疑司法不公，痛批「毒駕致死都能判更重，割頸殺人卻只判這樣，公平正義在哪裡？」

對此，律師林智群在臉書發文解釋，依照現行法律，未成年人犯罪「不能判處死刑或無期徒刑」，有期徒刑的上限就是15年。他直言：「這個案子本來就不可能判死刑或無期徒刑」，並指出家屬提到的毒駕案件被告是成年人，兩者法律適用狀況不同，但也坦言「家長一定聽不下去的」。

貼文曝光後引發熱議，不少人對於「未成年保護傘」感到憤怒。有網友質疑：「既然上限是15年，為何不判好判滿？」、「加害者毫無悔意，判這麼輕出來繼續害人嗎？」、「法律應該與時俱進，現在小孩都很早熟」。

留言區充滿了對現行《少年事件處理法》與《刑法》的不滿，許多網友呼籲立法院應盡速修法。有人提到：「黑幫利用未成年犯罪已是常態，法律漏洞何時補？」、「應該參考國外，惡性重大的未成年犯視同成年人審判」。也有人感嘆：「一條生命就這樣沒了，家屬情何以堪」、「這判決是在告訴大家，未成年殺人成本很低嗎？」

還有網友翻出舊案對比，指出當年槍殺角頭翁奇楠的少年殺手廖國豪被判30年，質疑為何此案刑度如此之輕。不少人認為，即便不能判死，也應該修法讓惡性重大的未成年罪犯面臨更長的刑期或不得假釋，才能落實司法正義，撫慰受害者家屬的傷痛。

