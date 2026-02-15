宜蘭包裹爆裂物害2人受傷...犯嫌具板模與電工背景 對炸藥有基本認知

警方查扣吳嫌手機、監視器主機與銅線、繼電器、三用電錶與焊錫、油封等證物。圖／警方提供 春節前夕，宜蘭市黎明路發生包裹爆炸案，造成70歲洪姓婦人與66歲弟弟受傷，警方昨深夜前往頭城鎮攻堅，逮捕63歲吳姓男子，犯案動機疑與39萬元投資糾紛有關。警方初步調查，吳嫌做過電工，住處有電工相關工具，研判有能力製作爆裂物，全案依殺人未遂等罪嫌持續偵辦。

洪家姊弟2、3年前搬入黎明路透天厝，12日家門口出現無寄件人資訊、僅寫地址的包裹；昨天洪男將暫放2樓的包裹拆封時瞬間引爆，牆面留下黑色焦痕，碎片四散，洪男頭、頸、胸多處受傷並嵌入碎片，洪婦臉部撕裂傷，所幸均無生命危險。

鑑識人員在牆面痕跡中驗出火藥成分，確認為機械式觸發爆裂物，警方研判犯嫌鎖定特定對象犯案，非隨機攻擊。案發後宜蘭縣警察局成立專案小組，清查傷者人際關係、通聯紀錄及案發前後出入人車，逐步鎖定吳嫌涉有重嫌。

14日晚間，警方報請檢察官指揮，法院核發搜索票與拘票，晚間10時由刑事警察局、縣警局刑警大隊及宜蘭分局組成專案小組，11時在霹靂小組戒護下攻堅，當場壓制吳嫌，過程未遭反抗。吳嫌到案後否認犯行，警方已扣留通訊設備持續釐清通聯內容。

經查，吳嫌年輕時從事養殖、農業，近年在工地從事板模工作，研判他可能涉獵電工專業，對炸藥有基本的認識；搜索時查扣手機、監視器主機，以及銅線、繼電器、三用電錶、焊錫、油封等疑似製作裝置工具，並發現多項電工相關器材，相關材料來源及是否與爆裂物構造一致，仍待鑑識比對釐清。

調查指出，吳嫌與洪婦31歲兒子朱男為舊識，2024年間談妥投資理財，朱男承諾固定抽成，至2025年中未兌現，雙方發生爭議。吳嫌曾報案指控朱男涉詐欺、侵占，投資項目仍待查證。警方不排除因債務糾紛升高而報復犯案，將持續釐清動機與是否另有共犯。