快訊

只是送飲料！韓職球員台南春訓涉賭被召回 摸臀性騷證實誤會

大阪固力果看板旁砍人案1死2傷！21歲嫌犯落網 目擊者曝駭人現場

兩岸觀策／中共啟動重組 賴總統需謹言避「赤馬紅羊劫」

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭包裹爆炸2傷！警深夜逮1犯嫌 疑39萬投資糾紛釀殺機

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

<a href='/search/tagging/2/宜蘭' rel='宜蘭' data-rel='/2/176274' class='tag'><strong>宜蘭</strong></a>市一處民宅昨天發生包裹<a href='/search/tagging/2/爆炸' rel='爆炸' data-rel='/2/103730' class='tag'><strong>爆炸</strong></a>案，租屋的洪姓姊弟受傷，警方組成專案小組調查，封鎖現場採證。記者王燕華／翻攝
宜蘭市一處民宅昨天發生包裹爆炸案，租屋的洪姓姊弟受傷，警方組成專案小組調查，封鎖現場採證。記者王燕華／翻攝
昨天宜蘭市民宅發生洪姓姊弟被不明包裹時爆炸受傷事故，警方確認是爆裂物，包裹有寫地址，卻沒有郵戳、電話，研判由犯嫌親送至門口，屬於針對性犯案。昨深夜警方逮捕一名吳姓嫌犯，經查吳嫌與傷者洪婦的兒子有39萬元投資糾紛，全案朝殺人未遂等罪嫌偵辦。

警方初步調查，該包裹前幾天送到洪家位於宜蘭市黎明路巷弄的租屋處門口，洪姓姊弟發現後，先拿進屋內，昨天上午才打開就發生爆炸，造成70歲及66歲的洪姓姊弟受傷，兩人在醫院治療，沒有生命危險。

據了解，包裹並非以郵寄或宅急便等物流方式送達，而是犯嫌直接送到住所門口，署名要給洪婦的兒子朱男。警方研判是針對性犯案，並非隨機放置爆裂物，並調查朱男的人際關係與糾紛等，查出朱在2024年底，與住頭城的吳姓男子有投資理財糾紛，吳過去也向警方報案控告朱男涉嫌詐欺。

警方根據吳男報案資料與聯絡方式，昨天深夜11時許，持搜索票與拘票到吳男住處抓人，並查扣手機、監視器主機與銅線、電錶與電線等證物，據悉吳不承認犯罪，警預計訊後依殺人未遂等罪嫌移送宜蘭地方檢察署偵辦。宜蘭警分局訂今天上午10時30分召開記者會統一說明。

宜蘭市一處民宅昨天發生包裹爆炸案，造成兩人受傷。記者王燕華／翻攝
宜蘭市一處民宅昨天發生包裹爆炸案，造成兩人受傷。記者王燕華／翻攝

宜蘭 殺人未遂 爆炸

延伸閱讀

針對性犯案？疑嫌犯親送包裹到家門口 宜蘭爆炸案害2傷「現場採到火藥」

曾有陌生人到訪？宜蘭包裹爆炸案釀姊弟受傷 現場查扣疑引爆用電路板

手機定位都沒動…嘉義男騎重機自撞摔車 女友急報案仍傷重不治

宜蘭市民宅火警！救出一男子OHCA 疑似尚有1人受困

相關新聞

宜蘭包裹爆炸2傷！警深夜逮1犯嫌 疑39萬投資糾紛釀殺機

昨天宜蘭市民宅發生洪姓姊弟被不明包裹時爆炸受傷事故，警方確認是爆裂物，包裹有寫地址，卻沒有郵戳、電話，研判由犯嫌親送至門...

拆包裹轟一聲 宜蘭姊弟炸破相

宜蘭市洪姓姊弟昨拆包裹，弟弟一打開就爆炸，姊弟臉、身體被震碎的玻璃和飛散的鐵片割、刺傷。警方採證，聞到疑似炸藥成分硝化甘...

針對性犯案？疑嫌犯親送包裹到家門口 宜蘭爆炸案害2傷「現場採到火藥」

春節連假第一天，宜蘭市民宅發生洪姓姊弟拆開來路不明包裹時爆炸受傷案件，警方現場採證，牆上留有黑色火藥痕跡，確認是爆裂物，...

曾有陌生人到訪？宜蘭包裹爆炸案釀姊弟受傷 現場查扣疑引爆用電路板

宜蘭市黎明路一處民宅今天中午發生氣爆案件，造成7旬洪姓姊弟受傷，沒有生命危險。警方在現場採證，發現疑似引爆的電路板，附近...

女毒犯判死 廢死聯盟同日揭遭威脅日常：「惡意」在台灣特別突出

歐洲反死刑組織（ECPM）近日在東京舉辦區域會議，其中一場以「廢死倡議者的安全」為主題的工作坊，引發與會者熱議。台灣廢除死刑推動聯盟（TAEDP）法務專員彭筱茹分享台灣倡議者面臨的網路與實體騷擾經驗，直言相關威脅「已是日常」，卻讓來自其他國家的與會者感到震驚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。