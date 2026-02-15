聽新聞
宜蘭包裹爆炸2傷！警深夜逮1犯嫌 疑39萬投資糾紛釀殺機
昨天宜蘭市民宅發生洪姓姊弟被不明包裹時爆炸受傷事故，警方確認是爆裂物，包裹有寫地址，卻沒有郵戳、電話，研判由犯嫌親送至門口，屬於針對性犯案。昨深夜警方逮捕一名吳姓嫌犯，經查吳嫌與傷者洪婦的兒子有39萬元投資糾紛，全案朝殺人未遂等罪嫌偵辦。
警方初步調查，該包裹前幾天送到洪家位於宜蘭市黎明路巷弄的租屋處門口，洪姓姊弟發現後，先拿進屋內，昨天上午才打開就發生爆炸，造成70歲及66歲的洪姓姊弟受傷，兩人在醫院治療，沒有生命危險。
據了解，包裹並非以郵寄或宅急便等物流方式送達，而是犯嫌直接送到住所門口，署名要給洪婦的兒子朱男。警方研判是針對性犯案，並非隨機放置爆裂物，並調查朱男的人際關係與糾紛等，查出朱在2024年底，與住頭城的吳姓男子有投資理財糾紛，吳過去也向警方報案控告朱男涉嫌詐欺。
警方根據吳男報案資料與聯絡方式，昨天深夜11時許，持搜索票與拘票到吳男住處抓人，並查扣手機、監視器主機與銅線、電錶與電線等證物，據悉吳不承認犯罪，警預計訊後依殺人未遂等罪嫌移送宜蘭地方檢察署偵辦。宜蘭警分局訂今天上午10時30分召開記者會統一說明。
