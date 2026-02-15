無罪關鍵…個資法「利益」 大法庭裁定限財產利益

假冒日本交換醫師的李姓女子混進台大兒童醫院，除閱覽電腦系統內的病歷，還訪視住院病患，醫學生、醫師都被蒙騙。律師辯李女看不懂醫學專業英文，台灣高等法院痛斥若窺視他人隱私部位，能以「看過就忘了」免責？但高院仍判她無罪，關鍵在有拘束各法院效力的「大法庭」裁定個資法的「利益」限於財產利益。

最高法院刑事大法庭二○二○年作出一件裁定，指個人資料保護法第四十一條所稱「意圖為自己或第三人不法之利益」，應限於財產上之利益。此號裁定源於鄭姓三兄弟不睦，國泰人壽曾向屏東地院聲請對鄭姓大哥所共有、位於屏東縣的建物查封並拍賣，兩個弟弟得知後，在二○一六年間將有關胞兄個人隱私的債權憑證、強制執行分配表寄給與大哥債務無關的人。

個資法「意圖為自己或第三人不法之利益」的「利益」指的是什麼？大法庭認為立法歷程不明，但舊法第四十一條第二項規定是以「意圖營利」為要件，新法「意圖為自己或第三人不法之利益」中所稱「利益」，應循原旨限縮解釋為財產利益。

李女瀏覽「特種個資」，還與台大醫師、醫學生討論，高院認為是不法蒐集、處理、利用。她聲稱「希望自己真的是醫師，並能做一些醫師的事情」，法院認為她虛榮，但檢察官無法證明她行為的意圖是為謀財產利益，犯罪構成要件不足。